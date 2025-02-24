НБУ объяснил, почему изменение курса гривны не решит проблему дефицита валюты — Finance.ua

НБУ объяснил, почему изменение курса гривны не решит проблему дефицита валюты Сегодня 09:12 — Валюта

НБУ объяснил, почему изменение курса гривны не решит проблему дефицита валюты

Изменение курса гривны не способно устранить структурный дефицит валюты в стране.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

«Может ли изменение курса гривны устранить проблему со структурным дефицитом валюты? При текущих условиях — нет. Поэтому НБУ выбрал курсовой режим, позволяющий валютному рынку нормально работать в таких условиях», — говорится в сообщении.

Как отмечают в НБУ, первая причина тому — более чем двукратный рост бюджетных расходов из-за войны.

А вторая — существенные потребности страны в импорте из-за разрушения производств и оборонных закупок.

«Курс не может решить вызовы бюджета. Что касается экспорта и импорта, то влияние изменения курса на стимулирование первого и дестимулирование второго существенно ослабло», — отмечается в сообщении.

Читайте также Банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз курса доллара

В частности, как сообщается, основу экспорта и дальше формируют сырьевые товары, прежде всего продовольственные, поэтому доля экспорта, на которую изменение курса влияет существенно, осталась низкой. Для увеличения экспорта необходимо прежде всего восстановление производственного потенциала и уменьшение рисков безопасности.

В то же время ситуация с импортом изменилась.

«Та доля импорта, что сильно зависит от изменения курса, сократилась в 1,5 раза, а неэластичного импорта — выросла в 1,7 раза. Импорт является значительным как из-за оборонных закупок, так и из-за того, что многие товары и услуги, необходимые для производства, сегодня импортируют. Это — энергетические товары, удобрения, транспортные услуги (в частности, работа морского коридора). К тому же из-за масштабной миграции существенно возросли расходы украинцев за рубежом», — пишет НБУ.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запустил бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.