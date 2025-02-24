НБУ объяснил, почему изменение курса гривны не решит проблему дефицита валюты — Finance.ua
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НБУ объяснил, почему изменение курса гривны не решит проблему дефицита валюты

Валюта
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НБУ объяснил, почему изменение курса гривны не решит проблему дефицита валюты
НБУ объяснил, почему изменение курса гривны не решит проблему дефицита валюты
Изменение курса гривны не способно устранить структурный дефицит валюты в стране.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
«Может ли изменение курса гривны устранить проблему со структурным дефицитом валюты? При текущих условиях — нет. Поэтому НБУ выбрал курсовой режим, позволяющий валютному рынку нормально работать в таких условиях», — говорится в сообщении.
Как отмечают в НБУ, первая причина тому — более чем двукратный рост бюджетных расходов из-за войны.
А вторая — существенные потребности страны в импорте из-за разрушения производств и оборонных закупок.
«Курс не может решить вызовы бюджета. Что касается экспорта и импорта, то влияние изменения курса на стимулирование первого и дестимулирование второго существенно ослабло», — отмечается в сообщении.
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В частности, как сообщается, основу экспорта и дальше формируют сырьевые товары, прежде всего продовольственные, поэтому доля экспорта, на которую изменение курса влияет существенно, осталась низкой. Для увеличения экспорта необходимо прежде всего восстановление производственного потенциала и уменьшение рисков безопасности.
В то же время ситуация с импортом изменилась.
«Та доля импорта, что сильно зависит от изменения курса, сократилась в 1,5 раза, а неэластичного импорта — выросла в 1,7 раза. Импорт является значительным как из-за оборонных закупок, так и из-за того, что многие товары и услуги, необходимые для производства, сегодня импортируют. Это — энергетические товары, удобрения, транспортные услуги (в частности, работа морского коридора). К тому же из-за масштабной миграции существенно возросли расходы украинцев за рубежом», — пишет НБУ.
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По материалам:
УНН
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