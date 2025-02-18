Банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз курса доллара — Finance.ua
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Банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз курса доллара

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Банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз курса доллара
Банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз курса доллара
Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в ближайший год. Курс превысит 45 гривен.
Об этом сообщает НБУ.
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По информации НБУ, финансовые аналитики в январе 2025 года ухудшили прогноз курса доллара в течение следующих 12 месяцев до 45,19 грн/доллар. В декабре 2024 года они ожидали курс 44,83 грн/доллар.
Банкиры ожидают, что курс доллара поднимется до 45,31 гривны. Предварительный прогноз за октябрь — 44,92 грн/доллар.
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Кроме того, население Украины в январе ожидало курс 44,53 грн/доллар. Декабрьский прогноз — 44,11 грн/доллар.
Руководители предприятий прогнозируют курс 44,42 грн/доллар (прогноз за ноябрь).
Банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз курса доллара
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В конце прошлого года объем продаж валюты Национальным банком обновил исторический рекорд и в целом по итогам года был выше, чем в 2023 году. В декабре 2024 — в начале января 2025 года НБУ увеличил валютные интервенции из-за сезонного фактора.
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По материалам:
РБК-Україна
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