Прогноз курса: почему евро останется главным нарушителем спокойствия — мнение эксперта
Как сообщает финансовый эксперт Алексей Козырев, на этой неделе будет несколько событий, которые существенно повлияют на поведение всего украинского валютного рынка.
На фоне роста товарооборота с ЕС значительные колебания евро по отношению к гривне будут плохой новостью для украинского бизнеса, НБУ и правительства. Чтобы не зависеть от этого фактора и не спровоцировать еще больший разгул внутренних цен на импорт, Нацбанку придется все больше внимания уделять внутреннему сглаживанию колебаний на нашем рынке, теперь не только по доллару, но и по евро.
Среди внутренних факторов, которые повлияют на поведение и настроения участников нашего валютного рынка на этой неделе, следует отметить:
Приближающийся период налоговых платежей у бизнеса. Денежные средства, полученные компаниями по расчетам с бюджетом в конце 2024 года, уже полностью ими израсходованы, а на рынке наблюдается определенный спад покупательской активности населения. Это означает, что особого запаса свободной гривневой ликвидности у бизнеса в виде остатков торговой выручки сейчас нет. В текущей ситуации это является положительным фактором для нацвалюты, поскольку уменьшает давление на курс на межбанке.
НБУ продолжит присутствовать на торгах и периодически проводить интервенции по продаже доллара для поддержки курса гривны, но объемы таких вливаний не будут значительными. По моим прогнозам, на этой неделе Нацбанк потратит на это из резервов от $540 до $780 млн.
Учитывая выходной в США 17 февраля, активность на этой неделе на межбанке будет достаточно равномерной, без обычного для рынка ее снижения в пятницу 14 февраля. Я прогнозирую по системе Блумберг ежедневный объем сделок на торгах в пределах от $165 млн до $240 млн.
Активность населения по покупке валюты. Здесь ситуация на этой неделе особо не изменится: граждане продолжат покупать валюту больше, чем ее сдавать. Последние данные НБУ (даже в период проседания ценников обменников и межбанка) доказывают сохранение этой тенденции.
Активная скупка гражданами валюты в кассах банков на карты в пределах ограничений Нацбанка (ежемесячно до 50 тыс. грн в эквиваленте) и на валютные депозиты (до 200 тыс. грн в эквиваленте) заставляет затем банки откупать валюту на собственную валютную позицию на межбанке. Это создает дополнительное давление на курс гривны как на торгах, так и на наличном рынке.
Сейчас ежедневное превышение покупки валюты над ее сдачей составляет, только по данным Нацбанка, не менее $50 млн (см. таблицу НБУ) или около $1 млрд в рабочие дни месяца. И поскольку на межбанке главный продавец — НБУ, именно ему приходится во время интервенций закрывать основной спрос со стороны банков на выравнивание их собственной валютной позиции под валютообменные операции клиентов-физлиц.
Наличный рынок
Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 40 копеек. Как и в последнее время, в случае существенных колебаний курса евро на международном рынке, и, соответственно, на нашем межбанке, наличный рынок будет оперативно реагировать на это частой сменой своих котировок в течение дня.
Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,20 до 42,00 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,30 до 41,90 грн.
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