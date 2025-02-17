Рекордная продажа валюты Нацбанком: регулятор объяснил, что происходило на валютном рынке в 2024 году — Finance.ua

Рекордная продажа валюты Нацбанком: регулятор объяснил, что происходило на валютном рынке в 2024 году Сегодня 09:01 — Валюта

Рекордная продажа валюты Нацбанком: регулятор объяснил, что происходило на валютном рынке в 2024 году, freepik

В конце прошлого года объем продажи валюты Национальным банком обновил исторический рекорд и в целом по итогам года был выше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Причина увеличения валютных интервенций

В декабре 2024 — начале января 2025 года НБУ увеличил валютные интервенции из-за сезонного фактора.

«Именно в конце года растут бюджетные расходы и операции бизнеса — это происходит из года в год. В декабре прошлого года расходы бюджета были в 1,5 раза больше, чем в ноябре — рекордные 707 млрд грн. Израсходованная правительством гривна частично попадает на валютный рынок, ведь Украина имеет значительные потребности в импорте товаров и оружия», — объясняет регулятор.

Во второй половине января чистый спрос на валюту уменьшился, так как давление со стороны сезонного роста расходов исчерпалось, а предложение валюты выросло. Как результат, гривна укрепилась, а интервенции НБУ по продаже валюты сократились.

Почему расходы бюджета «давят» на валютный рынок

Полученную от партнеров валюту правительство напрямую обменивает у НБУ на национальную валюту. Гривна попадает в экономику через финансирование расходов бюджета, а валюта остается в международных резервах НБУ.

Международная помощь важна, потому что в условиях войны расходы бюджета выросли более чем в два раза, а собственных ресурсов для их покрытия Украине не хватает. Но из-за более высоких расходов правительства, финансируемых «новыми» деньгами, на валютном рынке Украины есть структурный дефицит иностранной валюты. Его покрывает НБУ, продавая валюту из международных резервов, которые пополняются благодаря валюте от внешней помощи.

Например, в декабре 2024 года Украина получила от международных партнеров около 9,5 млрд долл. США, которые в значительной степени использовали правительство для финансирования расходов бюджета. Чтобы покрыть структурный дефицит валюты на рынке и сгладить курсовые колебания, НБУ в декабре продал 5,3 млрд долл. США.

Читайте также Евро вместо доллара: изменит ли НБУ главную иностранную валюту для Украины

«Благодаря активному участию НБУ давление рекордных расходов бюджета на курс было ограниченно — гривна ослабла к доллару всего на 1%, к евро — не изменилась (потому что доллар к евро укрепился). А НБУ смог нарастить международные резервы до рекордного уровня», — объяснили в Нацбанке.

Почему в 2024 году НБУ продал больше валюты, чем в 2023 году

Объем валютных интервенций НБУ прямо коррелирует с расходами госбюджета и потребностями страны в импорте. Расходы общего фонда бюджета в прошлом году выросли на 15%, а импорт товаров на 8%. Соответственно выросла и чистая продажа валюты НБУ.

К тому же, до середины 2024 года НБУ на фоне замедления инфляции активно снижал учетную ставку. Если в 2023 году среднегодовая учетная ставка составила 22,4%, то в 2024 году — 13,7%. Гривневые активы остались привлекательными, однако не настолько, как в 2023 году, что повлекло за собой дополнительный спрос на валюту. В то же время, смягчение процентной политики поддержало меры НБУ для развития кредитования.

Читайте также Какое значение для экономики имеет валютная либерализация — объяснение НБУ

Также в 2024 году НБУ существенно ослабил валютные ограничения для бизнеса. Это поддержало работу предприятий, но также вызвало некоторый рост спроса на валюту.

Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.