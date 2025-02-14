Евро вместо доллара: изменит ли НБУ главную иностранную валюту для Украины — Finance.ua

Евро вместо доллара: изменит ли НБУ главную иностранную валюту для Украины Сегодня 11:02 — Валюта

Евро вместо доллара: изменит ли НБУ главную иностранную валюту для Украины

Пока вопрос изменения курсообразующей валюты с доллара на евро находится на стадии обсуждения. Окончательного решения еще не принято.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Forbes Ukraine

Как отметил Пышный, речь идет не о фиксации гривны к евро или доллару, а о выборе основной валюты, которая играет ключевую роль в валютных операциях НБУ и влияет на курсообразование гривны по отношению к другим валютам.

Глава НБУ объяснил, что исторически главной валютой для Украины оставался доллар США, однако в контексте евроинтеграции и активизации экономических отношений с ЕС роль евро растет, что может послужить основанием для соответствующих изменений в будущем.

«Готовы ли мы сейчас анонсировать такое решение? Нет. Такого решения пока на столе нет. Это вопрос перспективы. Мы постоянно анализируем ситуацию, смотрим на нее со всех точек зрения. Профильный департамент обсуждает этот вопрос с рынком. Но нельзя говорить, что завтра что-то произойдет и такое изменение курсообразующей валюты станет фактом», — сказал Пышный.

Справка Finance.ua:

Напомним, главной курсообразующей валютой в Украине остается доллар. Валютная структура сделок на валютном рынке подтверждает этот статус.

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла ранее, что евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты для украинской гривны. Но это произойдет очень незаметно для рынка.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что о введении евро в обращение в Украине можно говорить не ранее 2035 года.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли евро дорожать? Finance.ua запустил бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.