Прогноз курса евро и доллара на ближайшие дни (мнение эксперта) — Finance.ua
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Прогноз курса евро и доллара на ближайшие дни (мнение эксперта)

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Прогноз курса евро и доллара на ближайшие дни (мнение эксперта)
Прогноз курса евро и доллара на ближайшие дни (мнение эксперта)
Бурная риторика на высших уровнях со стороны США, Европы, Украины, Китая и россии существенная и, главное, будет быстро влиять на поведение всех рынков. Среди них — мирового валютного рынка, рынков нефти и золота. А это будет мгновенно менять расклады по ключевым валютам, в том числе — будет сказываться на курсе доллара и евро к гривне.
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Рынки находятся в очень взвинченном состоянии и «не верят» в скорую развязку основных военных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Это хорошо видно по поведению золота. Высокая стоимость и периодические взлеты его котировок к цели, еще недавно считавшейся недостижимой, — $3 000/унция, — говорят именно о сохранении значительных геополитических и военных рисков.
Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев.
Нацбанку придется активнее проводить свои интервенции по продаже доллара на торгах для сглаживания курсовых колебаний по курсу американской валюты. По моим прогнозам, на этой неделе НБУ потратит на это из своих резервов от $560 до $890 млн.
Поведение наличного рынка будет полностью отражать ситуацию на межбанке, но с более сдержанной реакцией на события, происходящие на мировых валютных рынках. То есть обменники будут реагировать на скачки курса доллара и евро на внешних площадках и корректировать свои ценники в течение дня, но без особого «фанатизма».
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Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро от 20 до 35 копеек. Если волатильность пары евро/доллар на международных площадках усилится, то как украинский межбанк, так и наличный рынок будут оперативно реагировать на это изменением своих котировок в течение дня. Причем основная часть быстрых скачков курсов доллара и евро будет приходиться именно на межбанк, а наличный рынок будет менее импульсивным.
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Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,20 до 42,15 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,30 до 42,05 грн.
Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 42,70 до 44,30 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет находиться в пределах от 43,00 до 44,25 грн.
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По материалам:
Finance.ua
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