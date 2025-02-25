Курс доллара на ближайшее время — прогноз ICU Сегодня 13:34 — Валюта

Курс доллара на ближайшее время — прогноз ICU

Национальный банк Украины пока не настроен повышать курс доллара даже в ситуации, когда структурный дефицит валюты на рынке существенно вырос.

Об этом сообщает в недельном обзоре инвесткомпания ICU

Как отмечается в обзоре, НБУ на прошлой неделе почти удвоил интервенции, чтобы удовлетворить увеличенный спрос на иностранную валюту, но это оказало очень ограниченное влияние на курс гривны

Аналитики считают, что резкий рост спроса на валюту на межбанковском рынке от клиентов банков (юрлиц) предположительно был обусловлен покупкой значительных объемов валюты государственными учреждениями. Это могли быть оплаты по оборонным контрактам или закупке газа.

«Поэтому мы предполагаем, что такой скачок покупки валюты во вторник был ситуативным и этот фактор не будет регулярным», — говорится в обзоре.

Однако и без учета разового фактора спрос на валюту оставался достаточно высоким.

«Прошедшая неделя показала, что НБУ пока не настроен ослаблять курс гривны даже в ситуации, когда на валютном рынке резко ситуативно растут дисбалансы», — считают аналитики.

Напомним, по данным НБУ, структурный дефицит валюты вырос на прошлой неделе. Национальный банк увеличил продажи из резервов до максимума с начала года.

НБУ в течение недели 17−21 февраля 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 1,191 млрд долларов. Это на 77,8% больше, чем в течение предыдущей недели 10−14 февраля — 670,10 млн долларов. Всего с начала года НБУ продал на межбанке 6,066 млрд долларов.

Несмотря на это, на прошлой неделе НБУ снизил курс доллара к гривне на 3 копейки — с 41,62 до 41,59. Курс поднимался за неделю 41,73 грн/доллар, но в конце упал. Курс ниже, чем максимум в начале января — 42,28 грн/доллар.

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