Курс доллара в 2025 году будет расти, однако без резких скачков: прогноз эксперта — Finance.ua
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Курс доллара в 2025 году будет расти, однако без резких скачков: прогноз эксперта

Валюта
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Курс доллара в 2025 году будет расти, однако без резких скачков: прогноз эксперта
Курс доллара в 2025 году будет расти, однако без резких скачков: прогноз эксперта, Фото: freepik
Хотя прогнозы свидетельствуют о том, что в 2025 году курс доллара достигнет новой отметки, не стоит ожидать резких колебаний. Предполагается, что тактика роста будет, как и в прошлом году.
Об этом рассказал банкир Сергей Мамедов.

Каким будет курс доллара

По его словам, Нацбанк остается основным игроком на валютном рынке, поэтому вполне естественно, что прогноз регулятора может быть ключевым для понимания ситуации и курсовых графиков.
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Мамедов добавляет, что этот прогноз также учтен и в проекте госбюджета на 2025 год. То есть, можно констатировать, что средневзвешенный курс доллара США в 2025 году будет составлять 45 гривен за доллар.
«Мы предполагаем, что курсовая динамика будет во многом похожа на прошлый год: периоды курсового „затишья“ будут сменяться периодами роста и наоборот», — сказал он.
Мамедов успокаивает: курсовые изменения не будут ни порывистыми, ни неожиданными, а ситуация на рынке будет зависеть от стратегии Нацбанка, которая будет направлена ​​на достижение равновесия между спросом и предложением.
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«Любые курсовые изменения будут подчинены ряду экономических, геополитических и военных факторов. Например, согласно официальным данным, в течение года Украине потребуется более 38 миллиардов долларов внешней финансовой помощи, которая пойдет преимущественно на покрытие расходов бюджета», — добавляет банкир.
Пока такая сумма уже подтверждена международными партнерами, но до сих пор неизвестно, когда закончится война и на каких условиях.
Следовательно, прогноз курса доллара всегда выносит за скобки целый ряд различных обстоятельств, которые могут повлиять на валютный рынок.

Справка Finance.ua:

  • В конце прошлого года объем продажи валюты Национальным банком обновил исторический рекорд и в целом по итогам года был выше, чем в 2023 году.
  • глава НБУ Пышный заявил, что исторически главной валютой для Украины оставался доллар США, однако в контексте евроинтеграции и активизации экономических отношений с ЕС роль евро растет, что может стать основанием для соответствующих изменений в будущем;
  • Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла ранее, что евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты для украинской гривны. Но это произойдет очень незаметно для рынка.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
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