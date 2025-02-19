Повлияет ли будущий переход с евро на доллар на курсы валют в Украине — ответ эксперта Сегодня 20:05 — Валюта

Повлияет ли будущий переход с евро на доллар на курсы валют в Украине — ответ эксперта

Решение Национального банка об изменении валюты основной курсовой привязки с доллара США на евро не повлияет на розничный курс доллара в ближайшие годы.

Такое мнение высказал экономист, профессор Национального университета «Львовская политехника» Алексей Другов.

«Этот переход никак сейчас не повлияет ни на курс доллара, ни на курс евро», — сказал он.

Эксперт добавил, что такое изменение потребует длительного времени. Однако в будущем Алексей Другов все-таки рекомендует гражданам диверсифицировать валюту для сохранения своих сбережений.

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«Это решение НБУ не будет влиять ни на 2025-й, ни на 2026-й годы, но если говорить о перспективе, когда люди формируют свои сбережения, не стоит все свои сбережения держать в долларе, нужно 50 на 50 (доллар и евро). Это будет оптимальное решение», — считает он.

Основная валюта

Напомним, НБУ может изменить основную курсообразующую валюту с доллара на евро. Однако, по оценке экспертов, это произойдет не раньше, чем через три года.

Сейчас официальный курс гривны по отношению к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке. Официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса относительно доллара и кросс-курсов соответствующих иностранных валют.

Справка Finance.ua:

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла ранее, что евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты для украинской гривны. Но это произойдет очень незаметно для рынка.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что о введении евро в обращение в Украине можно говорить не ранее 2035 года.

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