Переводы сокращаются: как уменьшилась зарплата, которую украинцы получают из-за границы — Finance.ua

Переводы сокращаются: как уменьшилась зарплата, которую украинцы получают из-за границы
Объем частных денежных переводов в январе текущего года уменьшился на 19,9% и составил 0,7 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 19,1%, в свою очередь другие поступившие через официальные каналы частные переводы уменьшились на 25,5%.
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В целом по официальным каналам направлено на 22,7% переводов меньше, чем в январе прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 16,0% по сравнению с январем прошлого года.
Напомним, объемы частных денежных переводов в 2024 году снизились на 15,2% и составили 9,6 млрд долларов.
Справка Finance.ua:
- объемы частных денежных переводов в ноябре уменьшились на 18% и составили 0,8 млрд долларов;
- с 1 октября 2024 года Национальный банк временно на полгода установил лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известные как P2P, C2С). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц;
- всего в 2023 году в Украину со всего мира было перечислено около $11,6 млрд.
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