Сокращение: могут ли уволить работника предпенсионного возраста — Finance.ua

Сокращение: могут ли уволить работника предпенсионного возраста Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Сокращение: могут ли уволить работника предпенсионного возраста

Если в организации производства и труда произошли изменения, в том числе сокращение численности или штата работников согласно пункту 1 статьи 40 КЗоТ Украины, то трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут.

Читайте также В Гоструда напомнили, где запрещается использовать труд женщин

Об этом сообщили в Гоструде и разъяснили, могут ли уволить работника предпенсионного возраста в случае сокращения штата.

При увольнении работников в случаях изменений в организации производства и труда должно учитываться преимущественное право оставления на работе, предусмотренное законодательством.

Читайте также В Гоструда напомнили о штрафах за нетрудоустройство людей с инвалидностью

Кому отдается предпочтение

В таких случаях работодатель должен соблюдать требования статьи 42 КЗоТ Украины, которая устанавливает, что при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

В Гоструда также сообщили, что при равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе предоставляется в том числе работникам, которым осталось менее 3 лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат (пункт 10 статьи 42 КЗоТ Украины).

Читайте также В Гоструда объяснили, сколько часов в неделю должны работать украинцы

Поэтому лица предпенсионного возраста включены в категорию лиц, которым предоставлено преимущественное право оставаться на работе при сокращении численности или штата работников при одинаковой производительности труда.

Напомним, запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и ​​работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах, кроме некоторых подземных работ. Запрещается также привлечение женщин к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Статьей 176 КЗоТ не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни и направление в командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Справка Finance.ua:

Статьей 50 КЗоТ предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.

Кроме оплачиваемых отпусков, являющихся гарантией права на отдых, трудовым законодательством предусмотрены отпуска без сохранения заработной платы, или как в народе говорят — за свой счет.

Кстати, получить больше с депозита можно, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.