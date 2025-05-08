Сокращение: могут ли уволить работника предпенсионного возраста — Finance.ua
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Сокращение: могут ли уволить работника предпенсионного возраста

Казна и Политика
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Сокращение: могут ли уволить работника предпенсионного возраста
Сокращение: могут ли уволить работника предпенсионного возраста
Если в организации производства и труда произошли изменения, в том числе сокращение численности или штата работников согласно пункту 1 статьи 40 КЗоТ Украины, то трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут.
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Об этом сообщили в Гоструде и разъяснили, могут ли уволить работника предпенсионного возраста в случае сокращения штата.
При увольнении работников в случаях изменений в организации производства и труда должно учитываться преимущественное право оставления на работе, предусмотренное законодательством.
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Кому отдается предпочтение
В таких случаях работодатель должен соблюдать требования статьи 42 КЗоТ Украины, которая устанавливает, что при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.
В Гоструда также сообщили, что при равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе предоставляется в том числе работникам, которым осталось менее 3 лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат (пункт 10 статьи 42 КЗоТ Украины).
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Поэтому лица предпенсионного возраста включены в категорию лиц, которым предоставлено преимущественное право оставаться на работе при сокращении численности или штата работников при одинаковой производительности труда.
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Напомним, запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и ​​работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах, кроме некоторых подземных работ. Запрещается также привлечение женщин к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.
Статьей 176 КЗоТ не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни и направление в командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Справка Finance.ua:

  • Статьей 50 КЗоТ предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.
  • Кроме оплачиваемых отпусков, являющихся гарантией права на отдых, трудовым законодательством предусмотрены отпуска без сохранения заработной платы, или как в народе говорят — за свой счет.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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