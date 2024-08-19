В Гоструда объяснили, сколько часов в неделю должны работать украинцы — Finance.ua

В Гоструда объяснили, сколько часов в неделю должны работать украинцы Сегодня 09:00 — Казна и Политика

В Гоструда объяснили, сколько часов в неделю должны работать украинцы

Статьей 50 КЗоТ предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщило детали о норме продолжительности рабочего времени.

Статьей 50 КЗоТ предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.

Предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем это предусмотрено в части первой настоящей статьи.

Часть 2 ст. 52 КЗоТ отмечает, что на тех предприятиях, в учреждениях, организациях, где по характеру производства и условиям работы введение пятидневной рабочей недели нецелесообразно, устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. При шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы не может превышать 7 часов при недельной норме 40 часов, 6 часов при недельной норме 36 часов и 4 часа при недельной норме 24 часа.

Частью 2 ст. 53 КЗоТ предусмотрено, что накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать 5 часов.

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Часть 1 ст. 67 КЗоТ предусматривает, что при пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, а при шестидневной рабочей неделе — один выходной день.

Основная заработная плата — вознаграждение за выполненную работу в соответствии с установленными нормами труда (нормы времени, выработки, обслуживания, должностные обязанности). Она устанавливается в виде тарифных ставок (окладов) и сдельных расценок для рабочих и должностных окладов для служащих, в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона Украины «Об оплате труда».

Действующим законодательством Украины не предусмотрено устанавливать единую норму продолжительности рабочего времени в месяц или год. Эта норма может отличаться в зависимости от того, какая рабочая неделя установлена ​​на предприятии (пятидневная или шестидневная), какова продолжительность ежедневной работы, когда установлены выходные дни, а потому на предприятиях, в учреждениях и организациях решения по установлению нормы продолжительности рабочего времени на месяц или год принимается самостоятельно с соблюдением норм ст. 50−53, ст. 67 КЗоТ (разъяснение Минэкономики от 19.08.2021 «О расчете нормы продолжительности рабочего времени»).

Письма-разъяснения, размещенные на сайте Минэкономики, с определением нормы продолжительности рабочего времени на соответствующий год не регистрируются в Министерстве юстиции Украины в установленном порядке, а потому не являются нормативным актом. Они служат как рекомендации или, учитывая, что в них определены все нормообразующие факторы, как методическое пособие при расчете нормы продолжительности рабочего времени на месяц или год непосредственно на предприятии в учреждении, организации (письмо Минэкономики от 22.12.2023 № 4706−05/70 902−09).

Таким образом, законодательством не установлена ​​единая норма продолжительности рабочего времени. Она может быть разной в зависимости от графика работы работодателя, поэтому рассчитывается им самостоятельно.

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Справка Finance.ua:

Кроме оплачиваемых отпусков, являющихся гарантией права на отдых, трудовым законодательством предусмотрены отпуска без сохранения заработной платы, или как в народе говорят — за свой счет.

В обязательном ли порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы? Нет. По общему правилу все зависит от категории, к которой относится работник. Согласно ст. 25 Закона «Об отпусках», отпуск в обязательном порядке предоставляется, в частности:

одинокой матери/отцу;

мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске;

матери/отцу (в т.ч. приемному)/опекуну/деду/бабе — если ребенок в соответствии с медицинским заключением нуждается в домашнем уходе;

работникам с инвалидностью;

работникам, которые вступают в брак;

работающим пенсионерам;

работникам, которые поступают или учатся;

совместителям на время их пребывания в отпуске по основному месту работы и т. п.

Всем другим работникам отпуск «за свой счет» может предоставляться с согласия работодателя

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