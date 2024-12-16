В Гоструда напомнили, где запрещается использовать труд женщин — Finance.ua

В Гоструда напомнили, где запрещается использовать труд женщин Сегодня 20:20 — Личные финансы

В Гоструда напомнили, где запрещается использовать труд женщин

По статистике, занятыми являются приблизительно 63% женщин и 68% мужчин. Следовательно, женщины наравне с мужчинами как получают высшее образование, так и вовлечены в рынок труда.

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напомнило , где запрещается использовать труд женщин.

Об этом говорится в ст. 174 Кодекса законов о труде Украины.

Где запрещено

Запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и ​​работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах, кроме некоторых подземных работ.

Запрещается также привлечение женщин к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Статьей 176 КЗоТ не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни и направление в командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Лица, виновные в нарушении требований законодательства о труде, несут финансовую, административную и уголовную ответственность по закону.

Напомним, в 2023 году женщины зарегистрировали на 45 000 больше ФЛП, чем мужчины. Это 57% от общего количества новых ФЛП за прошлый год. В открытии новых компаний лидерство уверенно держат мужчины. Об этом свидетельствуют данные исследования YC. Market и R&D-центр YouControl.

Последние 5 лет подряд сохраняется тенденция, когда женщины открывают ФЛП чаще мужчин. В 2022 году, когда в стране началась полномасштабная война, количество открытий новых ФЛП резко снизилось, но даже тогда количество зарегистрированных ФЛП женщинами было больше.

Справка Finance.ua:

Больше всего новых ФЛП за второй год полномасштабной войны женщины создали для предоставления услуг салонами красоты — более 18 тысяч. Эта сфера стала самой популярной среди всех вновь созданных ФЛП на второй год великой войны, а доля женщин-ФЛП в ней — 94%.

В целом же больше всего ФЛП-женщин есть в таких секторах, как аудит и бухучет, образование и другие услуги.

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