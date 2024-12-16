В Держпраці нагадали, де забороняється використовувати працю жінок — Finance.ua

В Держпраці нагадали, де забороняється використовувати працю жінок Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

В Держпраці нагадали, де забороняється використовувати працю жінок

За статистикою, зайнятими є приблизно 63% жінок і 68% чоловіків. Отже, жінки на рівні з чоловіками як здобувають вищу освіту, так і залучені до ринку праці.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадало , де забороняється використовувати працю жінок.

Про це скакзано в ст. 174 Кодексу законів про працю України.

Де заборонено

Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт.

Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Статтею 176 КЗпП не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок та жінок, що мають дітей віком до трьох років.

Особи, винні в порушенні вимог законодавства про працю несуть фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

Нагадаємо, у 2023 році жінки зареєстрували на 45 000 більше ФОПів, ніж чоловіки. Це 57% від загальної кількості нових ФОПів за минулий рік. У відкритті нових компаній лідерство впевнено тримають чоловіки. Про це свідчать дані дослідження YC. Market та R&D-центр YouControl.

Останні 5 років поспіль зберігається тенденція, коли жінки відкривають ФОПи частіше за чоловіків. У 2022 році, коли в країні розпочалася повномасштабна війна, кількість відкриття нових ФОПів різко знизилася, але навіть тоді кількість зареєстрованих ФОПів жінками була більшою.

Довідка Finance.ua:

Найбільше нових ФОПів за другий рік повномасштабної війни жінки створили для надання послуг салонами краси — понад 18 тисяч. Ця сфера стала найпопулярнішою серед усіх новостворених ФОПів на другий рік великої війни, а частка жінок-ФОПів у ній — 94%.

Загалом же найбільше ФОПів-жінок є у таких секторах, як аудит та бухоблік, освіта та інші послуги.

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