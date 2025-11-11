Соцуслуги и профессиональная адаптация: Киев утвердил программу поддержки ВПО Сегодня 10:02

Соцуслуги и профессиональная адаптация: Киев утвердил программу поддержки ВПО

В столице утвердили новую Программу мер поддержки, интеграции и адаптации внутренне перемещенных лиц на период 2026—2028 годов.

Соответствующее распоряжение уже подписано в КГГА.

Зачем это

Программа предусматривает системное сочетание тех услуг, которые уже предоставляет столица за счет городского бюджета, а также новых услуг, которые только внедряют.

Это позволит не искать в разных городских целевых программах возможности, а увидеть их в одном документе с конкретными исполнителями.

О каких услугах идет речь

Документ охватывает несколько ключевых направлений, обеспечивающих комплексную поддержку в соответствии с индивидуальными потребностями ВПЛ.

1. Доступ к социальным и психосоциальным услугам:

оценка и мониторинг потребностей;

первичная и вторичная правовая помощь;

психологическая помощь и кризисные консультации;

социальное сопровождение семей.

2. Профессиональная адаптация и экономические возможности:

предоставление ваучеров на переквалификацию, подготовку и повышение;

программы трудоустройства и профессионального консультирования;

предоставление грантов для создания или развития собственного бизнеса.

3. Доступ к информационным услугам:

системный доступ ВПЛ к информации о социальных сервисах, возможностях образования, трудоустройства, медицинских и культурных услугах города.

4. Образовательные возможности:

обеспечение беспрепятственного доступа детей к дошкольному, школьному и внешкольному образованию;

мероприятия по получению документов/дубликатов документов об образовании, полученных на временно оккупированной территории.

5. Культурная интеграция и укрепление социальных связей:

участие в культурно-художественных мероприятиях города;

бесплатные экскурсии, лектории, события психологической поддержки;

привлечение к волонтерским и общественным активностям.

6. Доступ к медицинским и физкультурно-оздоровительным услугам:

полный доступ к медицинской помощи;

участие в физкультурно-оздоровительных занятиях, спортивных активностях.

Ранее мы сообщали , что в столице представили гуманитарную инициативу «Прихисток. Робота», направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц. Платформа поможет переселенцам найти жилье и работу.

Также ранее сообщалось, что Минсоцполитики работает над новой программой обеспечения жильем переселенцев, желающих проживать в сельской местности. Ведомство ищет новые пути обеспечения жильями украинцев, вынужденно убегавших от войны.

