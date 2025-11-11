Соцуслуги и профессиональная адаптация: Киев утвердил программу поддержки ВПО
В столице утвердили новую Программу мер поддержки, интеграции и адаптации внутренне перемещенных лиц на период 2026—2028 годов.
Соответствующее распоряжение уже подписано в КГГА.
Зачем это
Программа предусматривает системное сочетание тех услуг, которые уже предоставляет столица за счет городского бюджета, а также новых услуг, которые только внедряют.
Это позволит не искать в разных городских целевых программах возможности, а увидеть их в одном документе с конкретными исполнителями.
О каких услугах идет речь
Документ охватывает несколько ключевых направлений, обеспечивающих комплексную поддержку в соответствии с индивидуальными потребностями ВПЛ.
1. Доступ к социальным и психосоциальным услугам:
- оценка и мониторинг потребностей;
- первичная и вторичная правовая помощь;
- психологическая помощь и кризисные консультации;
- социальное сопровождение семей.
2. Профессиональная адаптация и экономические возможности:
- предоставление ваучеров на переквалификацию, подготовку и повышение;
- программы трудоустройства и профессионального консультирования;
- предоставление грантов для создания или развития собственного бизнеса.
3. Доступ к информационным услугам:
- системный доступ ВПЛ к информации о социальных сервисах, возможностях образования, трудоустройства, медицинских и культурных услугах города.
4. Образовательные возможности:
- обеспечение беспрепятственного доступа детей к дошкольному, школьному и внешкольному образованию;
- мероприятия по получению документов/дубликатов документов об образовании, полученных на временно оккупированной территории.
5. Культурная интеграция и укрепление социальных связей:
- участие в культурно-художественных мероприятиях города;
- бесплатные экскурсии, лектории, события психологической поддержки;
- привлечение к волонтерским и общественным активностям.
6. Доступ к медицинским и физкультурно-оздоровительным услугам:
- полный доступ к медицинской помощи;
- участие в физкультурно-оздоровительных занятиях, спортивных активностях.
Ранее мы сообщали, что в столице представили гуманитарную инициативу «Прихисток. Робота», направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц. Платформа поможет переселенцам найти жилье и работу.
Также ранее сообщалось, что Минсоцполитики работает над новой программой обеспечения жильем переселенцев, желающих проживать в сельской местности. Ведомство ищет новые пути обеспечения жильями украинцев, вынужденно убегавших от войны.
