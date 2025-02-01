«Собственное дело»: сколько средств получили грантеры на открытие бизнеса в 2024 году — Finance.ua

«Собственное дело»: сколько средств получили грантеры на открытие бизнеса в 2024 году
Еще 93 украинца стали победителями программы «Собственное дело» по итогам двадцать шестой, финальной в 2024 году волны. Они получат гранты на старт или расширение бизнеса на 23 млн грн.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
Итоги года
По ее словам, в прошлом году 11 тыс. украинцев стали победителями программы «Собственное дело»
Всего в прошлом году победителями программы стали 11 тыс. украинцев, которые получат 2,6 млрд грн.
Отмечается, что в 2024 году грантеров было на 1,5 тысячи больше, чем в 2023 году.
На реализацию этой программы в этом году правительство предусмотрело более 3 млрд грн, гранты смогут взять около 15 тыс. украинцев.
Кто получил гранты
Среди получателей микрогрантов в 2024 г. 62% женщин, 38% мужчин.
Больше всего грантополучателей из:
- Львовской (1,2 тыс.);
- Киевской (761);
- Ивано-Франковской (748);
- Ровенской (709);
- Винницкой (613) областей;
- города Киева (871).
Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.
Самые популярные сферы, в которых будут работать грантеры в 2024 году: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств; временное размещение и организация питания; перерабатывающая промышленность; здравоохранение и оказание социальной помощи.
Напомним, с начала 2025 года начинают действовать изменения в грантовой программе «Собственное Дело».
В частности, гранты теперь доступны предпринимателям, занимающимся производством или торговлей тихими винами и медовыми напитками.
Также к программе присоединился еще один банк — участники могут открывать грантовые счета в ПриватБанке или Ощадбанке.
Для ветеранов и их супругов, которые берут грант:
- срок реализации проекта можно увеличить до 7 лет (на выбор: 3, 5 или 7 лет). Именно за это время они должны вернуть грант в виде уплаченных в бюджет налогов и сборов от деятельности своего предприятия, на открытие или развитие которого взяли денежные средства;
- ветераны, успешно закрывшие грант, могут получить еще один (однократно).
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