«Собственное дело»: сколько средств получили грантеры на открытие бизнеса в 2024 году — Finance.ua

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«Собственное дело»: сколько средств получили грантеры на открытие бизнеса в 2024 году

Казна и Политика
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«Собственное дело»: сколько средств получили грантеры на открытие бизнеса в 2024 году
«Собственное дело»: сколько средств получили грантеры на открытие бизнеса в 2024 году
Еще 93 украинца стали победителями программы «Собственное дело» по итогам двадцать шестой, финальной в 2024 году волны. Они получат гранты на старт или расширение бизнеса на 23 млн грн.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Итоги года

По ее словам, в прошлом году 11 тыс. украинцев стали победителями программы «Собственное дело»
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Всего в прошлом году победителями программы стали 11 тыс. украинцев, которые получат 2,6 млрд грн.
Отмечается, что в 2024 году грантеров было на 1,5 тысячи больше, чем в 2023 году.
На реализацию этой программы в этом году правительство предусмотрело более 3 млрд грн, гранты смогут взять около 15 тыс. украинцев.

Кто получил гранты

Среди получателей микрогрантов в 2024 г. 62% женщин, 38% мужчин.
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Больше всего грантополучателей из:
  • Львовской (1,2 тыс.);
  • Киевской (761);
  • Ивано-Франковской (748);
  • Ровенской (709);
  • Винницкой (613) областей;
  • города Киева (871).
Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.
Самые популярные сферы, в которых будут работать грантеры в 2024 году: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств; временное размещение и организация питания; перерабатывающая промышленность; здравоохранение и оказание социальной помощи.
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Напомним, с начала 2025 года начинают действовать изменения в грантовой программе «Собственное Дело».
В частности, гранты теперь доступны предпринимателям, занимающимся производством или торговлей тихими винами и медовыми напитками.
Также к программе присоединился еще один банк — участники могут открывать грантовые счета в ПриватБанке или Ощадбанке.
Для ветеранов и их супругов, которые берут грант:
  • срок реализации проекта можно увеличить до 7 лет (на выбор: 3, 5 или 7 лет). Именно за это время они должны вернуть грант в виде уплаченных в бюджет налогов и сборов от деятельности своего предприятия, на открытие или развитие которого взяли денежные средства;
  • ветераны, успешно закрывшие грант, могут получить еще один (однократно).
По материалам:
Finance.ua
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