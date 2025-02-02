Следует ли ожидать снижения заработных плат после окончания войны — Finance.ua

Следует ли ожидать снижения заработных плат после окончания войны Сегодня 12:02 — Личные финансы

Следует ли ожидать снижения заработных плат после окончания войны, Фото: freepik

В Украине в настоящее время самые высокие заработные платы у военных. Однако среди предприятий невоенного сектора больше всего продолжают зарабатывать в IT.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлии Жовтяк.

Также высокие заработные платы в сфере недвижимости, транспорта, логистики, HR.

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«Большие зарплаты получают наладчики разнообразного оборудования, операторы станков с программным управлением. Их зарплаты достигают 80−100 тысяч гривен. Инженерные профессии — это минимум 100 тысяч гривен. Приличные зарплаты — в аграрном секторе», — рассказала она.

Тенденция повышения зарплат из-за дефицита специалистов

По ее словам, такая тенденция по заработным платам наблюдается в последнее время.

Это связано с уменьшением количества специалистов, потому бизнес вынужден поднимать зарплаты.

Упадут ли зарплаты после окончания войны

Она также считает, что после окончания войны не следует ожидать снижения заработных плат.

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«Зарплаты не будут падать, потому что всегда действуют законы демографии и конкуренции. Мы никуда не денемся от конкуренции с нашими европейскими соседями. В перспективе десятилетия зарплаты в Украине должны расти, с сохранением нынешней их структуры. По дефицитным специальностям зарплаты будут только расти», — рассказала Жовтяк.

Чем планируют заниматься военнослужащие после демобилизации

Она отметила, что в том, что касается трудоустройства участников боевых действий после возвращения с войны — как свидетельствует опрос Украинского ветеранского фонда, 68% нынешних военнослужащих и военнослужащих после демобилизации хотят быть предпринимателями.

«В прошлом году на базе наших районных центров занятости мы открыли 80 офисов „Сделано в Украине“, где консультируем граждан и бизнес по всем возможностям, которые на сегодняшний день есть по кредитованию, грантам, различным компенсациям, поиску персонала», — сказала она.

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В таких центрах желающим открыть собственное дело помогают составить бизнес-план, дают рекомендации на разных этапах подготовки и запуска франшизы.

Первый офис «Сделано в Украине» открыт в Сумах в марте 2024 года. Сегодня они уже работают почти во всех областных и районных центрах и в Киеве.

Напомним, в Украине даже в период военного положения продолжают действовать положения закона «Об оплате труда» и Кодекса законов о труде. Работодатели обязаны принимать все возможные меры для своевременной выплаты заработной платы работникам.

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