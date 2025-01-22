Средняя зарплата чиновников выросла до 80 тысяч гривен: где платят больше всего — Finance.ua

Средняя зарплата чиновников выросла до 80 тысяч гривен: где платят больше всего Сегодня 16:02

Средняя зарплата чиновников выросла до 80 тысяч гривен: где платят больше всего

В декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысячи гривен. По сравнению с январем (38,6 тысяч гривен) зарплата увеличилась более чем вдвое.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Однако декабрь не показательный месяц, поскольку в конце года выплачиваются различные премии и надбавки. В среднем за год зарплата 21,8 тысячи чиновников составляла 54,4 тысячи гривен.

При этом зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по Украине. Ведь, по данным ПФУ, в сентябре зарплата составляла 18 тысяч гривен.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, в декабре лидирует по уровню зарплат Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. В среднем его работники получают зарплату в 134,5 тысяч гривен. В министерстве работает 380 человек.

В Министерстве иностранных дел получают 125,0 тысячи гривен (140 человек).

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на третьем месте — 122,3 тысячи гривен (35 человек).

Также высокие зарплаты в Антимонопольном комитете — 118,2 тысяч гривен (268 человек).

Зарплаты руководства

Среди руководства самые высокие зарплаты в декабре были в следующих ведомствах:

Государственная служба экспортного контроля Украины — 370,5 тысяч гривен,

Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг — 366,8 тысяч гривен,

Национальное агентство по предотвращению коррупции — 355,8 тысяч гривен,

Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию — 345,4 тысячи гривен,

Государственная служба качества образования Украины — 317,9 тысяч гривен.

Напомним, Кабинет Министров решил сократить предельную численность работников в шести ведомствах. В общей сложности будет сокращено 90 должностей.

Справка Finance.ua:

Ранее в Минэкономики заявляли, что средняя зарплата штатных работников в Украине за 2024 год выросла на 20,3% до 20 985 гривен. Рост реальных зарплат (с учетом инфляции) составил 13%.

Также в Минэкономики говорят, что по показателю ВВП на душу населения Украина в 2024 году превысила довоенный уровень.

По данным work.ua, в декабре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, составил 24 000 (+5% к ноябрю).

По данным OLX Работа, медианная зарплата в Украине по состоянию на конец 2024 года составляет 20 000 грн (480 долл. США).

Однако и налоговая нагрузка на зарплаты украинцев выросла в декабре. К примеру, если начислено 8 тыс. гривен минимальной зарплаты, то с нее военный сбор составит 5% или 400 гривен (ранее было 1,5%), НДФЛ 18% - 1 440 гривен и ЕСВ (платит работодатель) 22% - 1 760 гривен. Таким образом, на руки человек получит 6 160 гривен, а еще 1 760 гривен заплатит дополнительно работодатель. Это означает, что налоговая нагрузка на фонд заработной платы выросла с 41,5% до 45%.

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