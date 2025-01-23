Где предлагают работу без опыта с зарплатой 66 тысяч евро — Finance.ua

Где предлагают работу без опыта с зарплатой 66 тысяч евро Сегодня 18:01 — Мир

Где предлагают работу без опыта с зарплатой 66 тысяч евро

В объявлении о поиске работников говорится, что проживание, питание, проезд к месту работы и обратно, а также специальную одежду обеспечивает работодатель.

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Британская антарктическая служба (BAS) через свой вебсайт ищет новых специалистов для своих исследовательских станций в Антарктиде: поваров, плотников, электриков и сантехников. Рабочие могут зарабатывать до 66 тысяч евро в год — плюс бонусы.

Детали указаны в недавно опубликованном пресс-релизе British Antarctic Survey.

Работа в Антарктиде

В объявлении отмечается, что проживание, питание, проезд на место работы и обратно, а также специальную одежду обеспечивает работодатель.

Антарктические станции становятся популярными местами для работы, имевшие такой опыт сотрудники увлеченно рассказывают о времени, проведенном в вечных льдах. В частности, шеф-повар Оливер Хьюберт ранее работал на кухне ресторана, отмеченного звездой Мишлен, но решил попробовать что-нибудь новое и не пожалел.

«Работа шеф-поваром в Антарктиде — это совсем другой опыт, чем все, что я когда-либо делал раньше. Нужно было готовить интересные и питательные блюда, имея ограниченные ресурсы. Среди преимуществ — вид из кухни просто эпический», — вспоминает он.

Новых работников набирают в период с мая по сентябрь. В зависимости от должности заработная плата варьируется от 34 до 66 тысяч евро в год. Для сравнения, даже в наиболее экономически развитых странах Европы выплаты меньше. Например, в Германии годовая зарплата повара составляет около 32 тысяч евро, электрики получают 42 тысячи евро, а плотники — чуть больше 35 тысяч.

Что делает плотник в Антарктиде

Соскребает лед. Элоиза Савиль, работавшая на белом континенте, рассказывает: «Я соскабливаю лед, езжу на снегоходах и занимаюсь ремонтом и строительством в одном из самых экстремальных мест на планете. Там холодно, но круто!».

Фокус По материалам:

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