Кто получает самые большие зарплаты в Украине — Finance.ua

Кто получает самые большие зарплаты в Украине Сегодня 08:00 — Личные финансы

Кто получает самые большие зарплаты в Украине

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине за 2024 год выросла на 20,3% — до 20 985 грн. Это на 18% больше, если сравнивать с январем прошлого года.

О том, кто получает больше всего — рассказываем в материале Finance.ua.

Напомним, до полномасштабного вторжения в январе 2022 года средняя зарплата в Украине составила 14 127 грн.

Как изменились за год

В течение прошлого года, как сообщает Госстат, самыми высокими темпами росли зарплаты:

«Информация и телекоммуникации» — на 37,7%;

«Строительство» — на 35,8%;

«Предоставление других видов услуг» — на 30,7%.

Самая высокая зарплата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации». За год она повысилась с 30 867 грн в месяц до 50 752 грн.

На втором месте по уровню зарплаты — «Финансовая и страховая деятельность». В этой категории среднемесячные зарплаты за год выросли с 33 360 грн до 40 194 грн.

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Кто получает самые большие зарплаты

Самую высокую среднюю зарплату в Украине сейчас получают управляющие недвижимостью — 75 тыс. гривен. Еще год назад средняя зарплата в такой должности составляла значительно меньше — 41,5 тыс. гривен.

Затем идут Fullstack-разработчики, которые получают в среднем 72 тыс. гривен в месяц. Удаленным работникам неожиданно предлагают более высокие зарплаты — около 82,9 тыс. гривен.

ТОП наиболее высокооплачиваемых должностей закрывают директора по маркетингу — 70 тыс. гривен. Ожидается, что самые высокие зарплаты по этой вакансии предлагают в Киеве — в среднем 75 тыс. гривен.

Кто получает около 60 тыс. гривен в месяц:

Финансовые директора — 64 тыс. грн

Руководители отделов продаж — 60 тыс. грн

Топ-менеджеры — 60 тыс. грн

Фармеры — 60 тыс. грн

Python-программисты — 60 тыс. грн

Директора СТО — 57 500 грн

В среднем 55 тыс. гривен в месяц, по данным вакансий на Work.ua, получают работники IT-сферы: IOS-программисты, Full stack программисты, программисты PHP, DevOps engineers, Back end программисты, программисты Java и Node. js-разработчики.

Не IT-должности

Это — ортодонты (55 тыс. гривен), водители-международники (52,5 тыс. гривен), стоматологи (50 тыс. гривен) и керамисты (50 тыс. гривен).

Вдвое больше средней зарплаты — более 45 тыс. гривен — предлагают на следующих должностях:

Начальники отделов кадров — 47 500 грн

Руководители строительных проектов — 47 500 грн

Автомаляры — 45 тыс. грн

Риелторы — 45 тыс. грн+13%

Продюсеры — 45 тыс. грн

Руководители логистических отделов — 45 тыс. грн

Медицинские директора 45 тыс. грн

Разработчики React — 45 тыс. грн

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