Кто получает самые большие зарплаты в Украине — Finance.ua

Кто получает самые большие зарплаты в Украине
По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине за 2024 год выросла на 20,3% — до 20 985 грн. Это на 18% больше, если сравнивать с январем прошлого года.
О том, кто получает больше всего — рассказываем в материале Finance.ua.
Напомним, до полномасштабного вторжения в январе 2022 года средняя зарплата в Украине составила 14 127 грн.
Как изменились за год
В течение прошлого года, как сообщает Госстат, самыми высокими темпами росли зарплаты:
- «Информация и телекоммуникации» — на 37,7%;
- «Строительство» — на 35,8%;
- «Предоставление других видов услуг» — на 30,7%.
Самая высокая зарплата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации». За год она повысилась с 30 867 грн в месяц до 50 752 грн.
На втором месте по уровню зарплаты — «Финансовая и страховая деятельность». В этой категории среднемесячные зарплаты за год выросли с 33 360 грн до 40 194 грн.
Выбрать депозит
Кто получает самые большие зарплаты
Самую высокую среднюю зарплату в Украине сейчас получают управляющие недвижимостью — 75 тыс. гривен. Еще год назад средняя зарплата в такой должности составляла значительно меньше — 41,5 тыс. гривен.
Затем идут Fullstack-разработчики, которые получают в среднем 72 тыс. гривен в месяц. Удаленным работникам неожиданно предлагают более высокие зарплаты — около 82,9 тыс. гривен.
ТОП наиболее высокооплачиваемых должностей закрывают директора по маркетингу — 70 тыс. гривен. Ожидается, что самые высокие зарплаты по этой вакансии предлагают в Киеве — в среднем 75 тыс. гривен.
Кто получает около 60 тыс. гривен в месяц:
- Финансовые директора — 64 тыс. грн
- Руководители отделов продаж — 60 тыс. грн
- Топ-менеджеры — 60 тыс. грн
- Фармеры — 60 тыс. грн
- Python-программисты — 60 тыс. грн
- Директора СТО — 57 500 грн
В среднем 55 тыс. гривен в месяц, по данным вакансий на Work.ua, получают работники IT-сферы: IOS-программисты, Full stack программисты, программисты PHP, DevOps engineers, Back end программисты, программисты Java и Node. js-разработчики.
Не IT-должности
Это — ортодонты (55 тыс. гривен), водители-международники (52,5 тыс. гривен), стоматологи (50 тыс. гривен) и керамисты (50 тыс. гривен).
Вдвое больше средней зарплаты — более 45 тыс. гривен — предлагают на следующих должностях:
- Начальники отделов кадров — 47 500 грн
- Руководители строительных проектов — 47 500 грн
- Автомаляры — 45 тыс. грн
- Риелторы — 45 тыс. грн+13%
- Продюсеры — 45 тыс. грн
- Руководители логистических отделов — 45 тыс. грн
- Медицинские директора 45 тыс. грн
- Разработчики React — 45 тыс. грн
Если вам не хватает денег — с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.
Выбрать карту
Поделиться новостью