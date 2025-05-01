Skype окончательно прекращает работу: пользователей переводят на Teams — Finance.ua
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Skype окончательно прекращает работу: пользователей переводят на Teams

Технологии&Авто
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Skype окончательно прекращает работу: пользователей переводят на Teams
Skype окончательно прекращает работу: пользователей переводят на Teams
Microsoft закрывает мессенджер Skype с мая 2025 года. Пользователи будут переведены на платформу Teams.
Об этом сообщили в Microsoft.
Информация о потенциальном прекращении работы Skype появилась еще в феврале. Впоследствии чиновник Microsoft Джефф Типер подтвердил, что 5 мая этого года программа Skype прекратит свою работу.
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В Microsoft заявили, что прекращают поддержку Skype, чтобы сосредоточиться на Microsoft Teams — «современном центре коммуникации и сотрудничества». Компания объясняет, что это делают, чтобы оптимизировать бесплатные коммуникационные предложения для потребителей и чтобы компания могла легче адаптироваться к потребностям клиентов.
В Teams пользователи имеют доступ ко многим основным функциям, которые были и в Skype: индивидуальные и групповые звонки, обмен сообщениями и обмен файлами. Кроме того, Teams предлагает расширенные функции, такие как проведение встреч, управление календарями, а также бесплатное создание сообществ и присоединение к ним.
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В разделе Skype на сайте Windows есть сообщение, в котором говорится о закрытии мессенджера. Пользователи призывают переходить общаться в Teams.
«С мая Skype больше не будет доступным. Продолжайте звонить и общаться в Teams», — сообщают пользователям. После этого указывают, что определенное количество «ваших друзей уже перешло на Teams бесплатно».
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Teams — это корпоративный мессенджер. Microsoft запустила эту платформу для сотрудничества еще в 2017 году. Teams является одним из самых популярных в своем сегменте, он считается единственным конкурентом для Slack.
Skype впервые запустили в 2003 году. Компания Microsoft приобрела его в 2011 году. Через несколько лет после этого она прекратила работу некоторых из своих внутренних коммуникационных продуктов, таких как Windows Live Messenger, а затем, в 2015 году, фирма попыталась интегрировать Skype в Windows 10.
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Skype не смог конкурировать с другими сервисами, такими как FaceTime, или аналогами от Google. По состоянию на начало 2025 года Skype не входил даже в десятку самых популярных мессенджеров. По данным портала EnterpriseAppsToday, он имеет только 40 млн активных пользователей в месяц против 850 млн у SnapChat, 950 млн у Telegram и 2 млрд у WhatsApp.
По материалам:
hromadske
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