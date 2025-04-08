Microsoft рекомендует избавиться от ПК, которые не обновляются до Windows 11 — Finance.ua

Microsoft рекомендует избавиться от ПК, которые не обновляются до Windows 11 Сегодня 21:43 — Фондовый рынок

Microsoft рекомендует избавиться от ПК, которые не обновляются до Windows 11

Уже через несколько месяцев Microsoft прекратит поддержку Windows 10, которая до сих пор остается весьма популярной. От ПК (даже исправных), не поддерживающих обновление Windows 11, корпорация советует отказаться.

В марте 2025 года стало известно, что Microsoft отправляет клиентам электронные письма о прекращении поддержки Windows 10, в которых рекомендует пользователям утилизировать свое неподдерживаемое оборудование и приобрести новый ПК с Windows 11.

Теперь Microsoft создала документ поддержки под названием «Контрольный список завершения поддержки Windows 10», в котором дает советы пользователям ПК из Windows 10 — и для тех, кто может обновить свой ПК, и для тех, кто нет, пишет Windows Latest.

В первую очередь корпорация советует проверить наличие обновлений и убедиться, что Windows 10 обновлена, поскольку только более новые версии позволяют перейти на Windows 11. Также компания советует создать резервную копию данных в OneDrive, чтобы выбрать эту копию при настройке Windows 11.

Если же ПК — а таких в мире немало — не поддерживает обновление Windows 11, корпорация советует пожертвовать или утилизировать его.

«Когда придет время попрощаться со своим старым устройством, убедитесь, что вы ответственно утилизируете его. Уменьшите влияние на окружающую среду в конце жизненного цикла вашего устройства, отправив по почте свой старый компьютер на ответственную переработку или обменяйте его на деньги, которые вы можете использовать для более быстрого, более безопасного, нового ПК с Windows 11», — отметила Microsoft в документе, замеченном Windows Latest.

Microsoft планирует прекратить поддержку Windows 10 14 октября 2025 года. У пользователей есть возможность заплатить 30 долларов за обновления безопасности и продолжить использование ПК с этой операционной системой.

НВ По материалам:

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