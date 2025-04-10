Microsoft отложила строительство трех дата-центров стоимостью миллиард долларов — Finance.ua
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Microsoft отложила строительство трех дата-центров стоимостью миллиард долларов

Технологии&Авто
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Компания Microsoft отложила строительство трех дата-центров в округе Ликинг, на которые планировалось потратить миллиард долларов.
Об этом сообщает 10TV.
О строительстве компания объявила в конце октября 2024 года, сообщив о первоочередной инвестиции в размере миллиарда долларов в объекты в Нью-Олбани, Гити и Хевроне. Строительство должно было начаться летом.
Однако в начале недели Microsoft сообщил, что пока им пришлось «отложить планы» по строительству: «Мы продолжим оценивать эти участки в соответствии с нашей инвестиционной стратегией. Мы искренне ценим руководство и партнерство чиновников правительства Огайо и поддержку жителей округа Ликинг».
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Отмечается, что Microsoft хочет обеспечить возможность использования участков для строительства в Хевроне и Гити для ведения сельского хозяйства, в то время как в Нью-Олбани начнется подготовка участка к строительству.
Компания также подчеркнула, что выполнит свои обещания по модернизации дороги и коммунальных услуг в округе: «Мы продолжаем инвестировать и сотрудничать с местными организациями для поддержки развития цифровых навыков, усилий по установлению и укреплению сообществ в округе Ликинг для будущих поколений».
Microsoft впервые сообщила о строительстве дата-центра в Нью-Олбани осенью прошлого года, отмечая, что строительство продлится несколько лет. По планам дата-центр площадью 22 761 квадратный метр построят на 80 гектарах земли. Стоимость строительства — 420 млн долларов.
Власти Нью-Олбани с пониманием отнеслись к тому, что строительство дата-центра будет отложено.
«Мы понимаем, что такие масштабные проекты нуждаются в гибкости, и мы ценим постоянное взаимодействие с Microsoft и городом в течение всего этого процесса», — сказал мэр Слоан Сполдинг.
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В прошлом году горсовет Нью-Олбани единогласно принял резолюцию о предоставлении 100% скидки Microsoft на налог на собственность на 15 лет.
Microsoft подсчитала, что в дата-центре будет работать не менее 30 штатных работников с годовым фондом зарплаты в 1,5 млн долларов.
Строительство должно было начаться в июле и завершиться ближе к концу 2027 года. Ранее в Нью-Олбани свои дата центры построили Meta и Google.
Microsoft планировал строительство дата-центра, который стал бы основой для возможностей платформы облачных вычислений Microsoft Azure, поскольку растет запрос на хранение данных и облачные технологии.
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В Гити о решении Microsoft отложить строительство узнали на прошлой неделе. Горсовет срочно собрался на внеочередное заседание, надеясь, что в конце концов Microsoft будет заниматься развитием сельскохозяйственных угодий в городе.
Глава города Марк Джонс отметил, что компания выполнила свою часть соглашения по улучшению дорог и коммунальных услуг вокруг места, где планировалось строительство.
Мэр Хеврона Валери Мокус считает, что задержка строительства — это возможность перегруппироваться и убедиться, что согласие предоставить участок Microsoft отвечало целям местных жителей.
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