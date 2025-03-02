Microsoft отказывается от аренды дата-центров, чтобы развивать собственную инфраструктуру — Finance.ua

Microsoft отказывается от аренды дата-центров, чтобы развивать собственную инфраструктуру Сегодня 03:18 — Технологии&Авто

Microsoft отказывается от аренды дата-центров, чтобы развивать собственную инфраструктуру

Microsoft меняет подход к развитию искусственного интеллекта и отказывается от части арендованных мощностей дата-центров в США, тем самым делает ставку на собственную инфраструктуру.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным TD Cowen, компания отменила аренду на сотни мегаватт — это эквивалент энергопотребления среднего города — и приостановила заключение новых сделок.

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В то же время Microsoft планирует инвестировать $80 млрд в 2025 году в строительство собственных центров обработки данных, что на $27 млрд больше, чем в прошлом году.

Почему Microsoft отказывается от аренды дата-центров

Компания решила развивать собственную инфраструктуру, вместо аренды Microsoft фокусируется на:

модульных дата-центрах для гибкого масштабирования;

регионах с дешевой «зеленой» энергией;

партнерствах с правительствами для создания «ИИ-хабов».

Что будет делать Microsoft далее

Эксперты прогнозируют, что к 2027 году 40% ИИ мощностей разместят в странах с низкими тарифами и стабильной политикой.

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Хотя отмена аренды вызвала обеспокоенность (акции европейских энергокомпаний, как Schneider Electric и Siemens Energy, упали на 7−10%), компания Microsoft заявляет, что спрос на ИИ растет и $80 млн инвестиций уже в пути.

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