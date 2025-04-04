Microsoft объявила об отказе от паролей. Как теперь будут защищать учетные записи — Finance.ua
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Microsoft объявила об отказе от паролей. Как теперь будут защищать учетные записи

Технологии&Авто
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Microsoft объявила об отказе от паролей. Как теперь будут защищать учетные записи
Microsoft объявила об отказе от паролей. Как теперь будут защищать учетные записи
Microsoft ввела масштабные изменения в системе входа в учетные записи. Они коснутся более миллиарда пользователей во всем мире. Новый способ входа через биометрические ключи доступа (passkeys) должен снизить риск фишинга и взлома, а также сделать аутентификацию более удобной.
Согласно заявлению Microsoft, за последние годы компания внедрила ряд улучшений, включая возможность полного удаления пароля из учетной записи и поддержку входа с помощью ключей доступа (passkeys) вместо пароля. Как отмечает Windows Central, ссылаясь на слова компании, новая система пользовательского опыта (UX) оптимизирована для работы без паролей с приоритетом на ключи доступа.
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Microsoft в последнее время активно продвигает использование ключей доступа, поскольку традиционные пароли уже считаются опасными. Этот подход поддерживают и другие технологические гиганты, такие как Apple и Google, так как он является современным методом проверки подлинности, который значительно уменьшает риски, связанные с кражей данных.
Однако переход на passkeys — это не только способ сделать вход в учетные записи более безопасным. Microsoft вообще задумала полностью отказаться от паролей в своей экосистеме, потому что считает, что если оставить и пароль, и passkeys, учетная запись все равно останется уязвимой для фишинга.
Новое обновление, основанное на технологии биометрической проверки подлинности и двухфакторной проверке, призвано помочь пользователям перейти на беспарольную систему максимально комфортно, а весь процесс будет происходить интуитивно понятно и доступно для всех категорий пользователей, уверяют в Microsoft.
По материалам:
ITsider.
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