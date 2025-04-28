Microsoft представила обновления Windows 11 с функцией Recall и улучшенным поиском — Finance.ua
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Microsoft представила обновления Windows 11 с функцией Recall и улучшенным поиском

Технологии&Авто
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Microsoft представила обновления Windows 11 с функцией Recall и улучшенным поиском
Microsoft представила обновления Windows 11 с функцией Recall и улучшенным поиском
Microsoft анонсировала важное обновление для Windows 11, включая три новые функций с искусственным интеллектом для устройств Copilot+.
Одна из ключевых инноваций — функция Recall, работающая в фоновом режиме, периодически сохраняя зашифрованные скриншоты на локальном хранилище устройства.
Пользователи могут искать информацию по ключевым словам, датам и программам, при этом система предлагает гибкие настройки конфиденциальности, включая проверку подлинности Windows Hello и возможность контроля за хранением данных.
Microsoft представила обновления Windows 11 с функцией Recall и улучшенным поиском
Обновленный Windows Search теперь использует компактную языковую модель, работающую непосредственно на нейропроцессоре устройства (NPU). Это позволяет производить поиск с использованием естественной речи без необходимости точно помнить названия файлов. По словам Microsoft, новая система поиска работает на 70% быстрее, чем у Windows 10, но для ее работы необходим NPU с производительностью более 40 TOPS.
Microsoft представила обновления Windows 11 с функцией Recall и улучшенным поиском
Функция Click to Do предлагает контекстные возможности, в частности для суммаризации текста, перевода и редактирования изображений. В настоящее время полная функциональность доступна только на устройствах с процессорами Snapdragon, но поддержка AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra 200V будет добавлена ​​позже.
По материалам:
iTechua
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