Сколько золота уже добыто и сколько еще остается: ответ ученых — Finance.ua

Сколько золота уже добыто и сколько еще остается: ответ ученых Сегодня 07:17 — Банковские металлы

Сколько золота уже добыто и сколько еще остается: ответ ученых

В мире в общей сложности добыто более 200 тысяч тонн золота. Большая часть драгметалла используется для изготовления ювелирных изделий.

Издание Live Science пишет , что, по оценкам Геологической службы США, за всю историю человечество добыло около 206 тыс. тонн золота из горных пород и рек.

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В то же время, Всемирный совет по золоту утверждает, что на сегодняшний день добыто 238 391 тонна этого металла.

Около 45% этого золота использовано для производства ювелирных изделий, 22% хранится в коллекциях в виде золотых слитков и монет, а 17% хранится в центральных банках.

Люди извлекли значительную часть золота, которое можно экономически извлечь из земной коры, но это далеко не весь запас.

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В последнем отчете USGS Mineral Commodity Summaries говорится, что в мире все еще остается около 70 550 тонн золота в экономически жизнеспособных месторождениях.

Где больше всего золота в мире

Согласно отчету, страны с крупнейшими неразработанными запасами золота — российская федерация, Австралия и Южная Африка, но в 2024 году Китай добыл и вывел на рынок больше золота, чем любая другая страна.

По данным Всемирного совета по золоту, мировые запасы составляют 60 370 тонн, а ресурсы оцениваются примерно в 14 626 тонн.

В совокупности оценки USGS и Всемирного совета по золоту предполагают, что в объектах, созданных человеком, и в известных месторождениях земной коры содержится от 277 000 до 299 000 тонн золота.

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Более того, большая часть золота на Земле не находится в концентрированных месторождениях.

Согласно данным Калифорнийского университета в Беркли, крошечные частицы и самородки золота, которые не стоит добывать, встречаются во всей земной коре, и такие частицы особенно широко распространены в морской воде и магматических породах.

Концентрация золота в земной коре составляет около 4 частей на миллиард, или 0,004 г на метрическую тонну, поэтому все частицы в коре вместе весят около 441 миллиона тонн.

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Если это кажется большим количеством золота, то, по мнению экспертов, это все же лишь небольшая часть того, что есть на планете.

Количество этого драгоценного металла в земной коре ничтожно мало по сравнению с количеством, находящимся в ядре планеты, которое, по словам геологов, содержит 99% мировых запасов золота — этого достаточно, чтобы покрыть планету слоем толщиной 0,5 м.

УНІАН По материалам:

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