НБУ снизил курс золота на выходные (таблица)
Национальный банк в четверг, 19 марта, снизил официальный курс золота, который он устанавливает на 20−22 марта, на 6,10% или на 13 084,89 гривны, до 201 247,87 гривны за 1 тройскую унцию.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В среду, 18 марта, НБУ снизил официальный курс золота, который он устанавливает на 19 марта, на 2,70% или на 5 949,51 гривны, до 214 332,76 гривны за 1 тройскую унцию.
Официальные курсы банковских металлов, установленные НБУ на 20−22 марта 2026 года (гривень/1 тройская унция):
Ранее писали, что ученые под руководством профессора Раффаэле Меценги обнаружили, что сывороточные белки можно превратить в специализированный фильтр, способный извлекать драгоценные металлы из растворенных электронных компонентов. Лабораторный анализ показал, что это было 22-каратное золото чистотой приблизительно 91 процент.
Напомним, Всемирный золотой совет (WGC) в Лондоне ожидает, что цена на золото продолжит расти во второй половине года, хотя и несколько более медленными темпами: спрос со стороны ювелирной промышленности значительно снизился из-за высоких цен.
Эксперты соглашаются, что драгоценный металл остается безопасной гаванью, особенно во времена политической или финансовой нестабильности.
