Цены на золото: инвесторы ожидают решений центробанков — Finance.ua

Цены на золото: инвесторы ожидают решений центробанков
Как пишет Reuters, цены на золото упали в понедельник. Ведь трейдеры фиксируют прибыль после ралли до почти двухмесячного пика, вызванного интенсивными столкновениями между Израилем и Ираном. А инвесторы ожидают решений центральных банков по денежно-кредитной политике.
Так, спотовая цена на золото снизилась на 0,5% до $3414,32 за унцию на 06:34 по Гринвичу (09:34 по Киеву) после достижения наивысшего уровня с 22 апреля ранее в ходе сессии.
Американские фьючерсы на золото также снизились на 0,5% до $3434,80.
«Общая премия за политический риск, которая растет из-за ирано-израильского конфликта на данный момент, повысила спрос на золото как на убежище», — сказал Кельвин Вонг, старший аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в OANDA.
Напомним, золото обошло евро и стало вторым по значению резервным активом центральных банков в мире. Его популярность выросла на фоне рекордных закупок и стремительного подорожания, а также из-за роста спроса как на инструмент защиты от санкций.
Согласно отчету ЕЦБ, в 2024 году:
- на долю доллара США приходилось 46% мировых официальных резервов,
- на золото — 20%,
- на евро — 16%.
Согласно последним данным Европейского центробанка, золотовалютные резервы центральных банков, достигшие пика в 38 000 тонн в середине 1960-х годов, снова выросли, достигнув 36 000 тонн в 2024 году.
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