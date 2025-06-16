Цены на золото: инвесторы ожидают решений центробанков — Finance.ua

Цены на золото: инвесторы ожидают решений центробанков Сегодня 14:23 — Банковские металлы

Цены на золото: инвесторы ожидают решений центробанков

Как пишет Reuters, цены на золото упали в понедельник. Ведь трейдеры фиксируют прибыль после ралли до почти двухмесячного пика, вызванного интенсивными столкновениями между Израилем и Ираном. А инвесторы ожидают решений центральных банков по денежно-кредитной политике.

Так, спотовая цена на золото снизилась на 0,5% до $3414,32 за унцию на 06:34 по Гринвичу (09:34 по Киеву) после достижения наивысшего уровня с 22 апреля ранее в ходе сессии.

Американские фьючерсы на золото также снизились на 0,5% до $3434,80.

«Общая премия за политический риск, которая растет из-за ирано-израильского конфликта на данный момент, повысила спрос на золото как на убежище», — сказал Кельвин Вонг, старший аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в OANDA.

Напомним, золото обошло евро и стало вторым по значению резервным активом центральных банков в мире. Его популярность выросла на фоне рекордных закупок и стремительного подорожания, а также из-за роста спроса как на инструмент защиты от санкций.

Согласно отчету ЕЦБ, в 2024 году:

на долю доллара США приходилось 46% мировых официальных резервов,

на золото — 20%,

на евро — 16%.

Согласно последним данным Европейского центробанка, золотовалютные резервы центральных банков, достигшие пика в 38 000 тонн в середине 1960-х годов, снова выросли, достигнув 36 000 тонн в 2024 году.

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