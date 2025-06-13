Центробанки возвращаются к золоту: запасы достигли уровня 1965 года — FT — Finance.ua
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Центробанки возвращаются к золоту: запасы достигли уровня 1965 года — FT

Банковские металлы
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Центробанки возвращаются к золоту: запасы достигли уровня 1965 года — FT
Центробанки возвращаются к золоту: запасы достигли уровня 1965 года — FT
Золото обошло евро и стало вторым по значению резервным активом центральных банков в мире. Его популярность выросла на фоне рекордных закупок и стремительного подорожания, а также из-за роста спроса как на инструмент защиты от санкций.
Об этом сообщает Financinal Times со ссылкой на данные Европейского центрального банка (ЕЦБ).
«Центральные банки продолжали накапливать золото рекордными темпами», — написал ЕЦБ, добавив, что 2024 год стал третьим подряд годом, когда центробанки покупали более тысячи тонн золота.
Согласно отчету ЕЦБ, в 2024 году:
  • на долю доллара США приходилось 46% мировых официальных резервов,
  • на золото — 20%,
  • на евро — 16%.
Согласно последним данным Европейского центробанка, золотовалютные резервы центральных банков, достигшие пика в 38 000 тонн в середине 1960-х годов, снова выросли, достигнув 36 000 тонн в 2024 году.
«Центральные банки во всем мире сейчас имеют почти столько же золота, сколько у них было в 1965 году», — говорится в отчете ЕЦБ.
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Отмечается, что с начала года цена золота выросла на 27%, достигнув исторического максимума — 3500 долларов за тройскую унцию (около 112,5 доллара за грамм). Рост спроса на золото повлекли за собой несколько факторов — прежде всего существенное подорожание металла и обострение геополитической ситуации в мире.
Как отмечено в отчете ЕЦБ, спрос на золото как резервный актив резко подскочил после 2022 года и по-прежнему остается на высоком уровне. Покупка золота все чаще рассматривается как средство защиты от возможных санкций, в частности, от замораживания финансовых активов.
Наиболее активно пополняли свои золотые запасы за последние три года государства, имеющие тесные геополитические связи с Китаем и рф. По данным Всемирного совета по золоту, крупнейшими покупателями в прошлом году были Индия, Китай, Турция и Польша.
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По материалам:
УНІАН
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