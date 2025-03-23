Сколько заработало государство на приватизации с начала года — Finance.ua

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Сколько заработало государство на приватизации с начала года

Казна и Политика
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Сколько заработало государство на приватизации с начала года
Сколько заработало государство на приватизации с начала года
В январе-феврале Фонд госимущества реализовал на приватизационных аукционах 46 объектов государственной собственности, получив 174 млн грн поступлений.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на отчет Фонда госимущества.
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Кроме того, в этот период было принято решение о продаже 100% акций ЧАО «Винницабытхим» по стартовой цене 301,4 млн грн.
Относительно конфискованных активов государство получило в собственность 20 активов, среди которых имущество экс-президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.
Отмечается, что с января по февраль ФГИ пополнил перечень объектов малой приватизации на 59 новых объектов.
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В то же время 32 объекта были исключены, к концу февраля насчитывается 1 376 таких объектов.
Напомним, в 2024 году от приватизации объектов государственной собственности бюджет получил 9,9 млрд грн поступлений.
Приватизация государственного имущества принесла бюджету 2024 года почти 12 миллиардов гривен. Среди крупных объектов, переданных в частные руки, — легендарная гостиница «Украина» в центре столицы (2,5 млрд гривен), конфискованное у российского олигарха предприятие «Аэрок» (1,89 млрд), Объединенная горно-химическая компания (3,9 млрд).
Интересно, что поступления от приватизации в этом году втрое превысили запланированные — такое почти никогда не происходит.
По материалам:
Finance.ua
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