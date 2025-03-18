Самым дорогим объектом приватизации на прошлой неделе стал магазин в Сумской области — Finance.ua
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Самым дорогим объектом приватизации на прошлой неделе стал магазин в Сумской области

Фондовый рынок
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Самым дорогим объектом приватизации на прошлой неделе стал магазин в Сумской области
Самым дорогим объектом приватизации на прошлой неделе стал магазин в Сумской области
Фонд государственного имущества Украины на 10 приватизационных аукционах реализовал активы на 10,4 млн грн.
Об этом пресс-служба ФГИУ сообщила в Фейсбуке.
«На прошлой неделе команда Фонда государственного имущества Украины провела 10 успешных онлайн-аукционов по приватизации в системе Prozorro. Продажи. Общая сумма победных ставок составляет 10,4 млн гривен. В общей сложности за лоты соревновались 43 участника», — говорится в сообщении.
Самым дорогим объектом на прошлой неделе стал магазин Сумской области. Цена недвижимости выросла со стартовых 17,2 тыс. до финальных 8 млн грн.
На этой неделе команда Фонда госимущества планирует провести 32 онлайн-аукциона по приватизации. Среди предложений — государственный пакет акций в размере 100% уставного капитала АО «Смолы», единые имущественные комплексы ГП «Укрчерметгеология» и ГП «Полтавский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства».
Как сообщалось, Фонд государственного имущества Украины в январе-феврале 2025 реализовал на приватизационных аукционах 46 объектов государственной собственности.
По материалам:
Укрінформ
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