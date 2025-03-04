Бюджет торік отримав рекордні 9,9 млрд грн від приватизації — Finance.ua

Бюджет торік отримав рекордні 9,9 млрд грн від приватизації
У 2024 році від приватизації об’єктів державної власності бюджет отримав 9,9 млрд грн надходжень.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 4 березня.
«У 2024 році Україна досягла рекордних за 10 років результатів з приватизації. Загальна сума прибутків за минулий рік склала 9,9 млрд грн. Нагадаю, всі аукціони відбувались відкрито в інтернеті з можливістю участі не лише українців, а і заявників фактично з усього світу», — повідомив прем’єр-міністр.
Він підкреслив, що завдячувати такому результату потрібно в тому числі цифровізації усіх процесів, пов’язаних з приватизацією, оскільки сьогодні аукціони відбуваються виключно в режимі онлайн і спостерігати за їхнім ходом можуть усі бажаючі.
«Це повністю виключило елементи корупційних впливів, домовленостей. Сьогодні приватизація в Україні з надзвичайно закритої і глибоко корупційної сфери перетворена в одну з найвідкритіших, найефективніших, найпрозоріших програм, які координуються урядом України і Фондом державного майна», — зауважив Шмигаль.
Довідка Finance.ua:
- Держава протягом 2023−2024 років отримала понад 1,2 тис. різних націоналізованих активів. Серед переданих 2024 року — корпоративні права, нежитлові та житлові приміщення, земельні ділянки, автомобілі та повітряні судна, гроші та цінні папери тощо.
- Приватизація державного майна принесла бюджету 2024 року майже 12 мільярдів гривень. Серед великих об’єктів, переданих у приватні руки — легендарний готель «Україна» у центрі столиці (2,5 млрд гривень), конфісковане у російського олігарха підприємство «Аерок» (1,89 млрд), Об’єднана гірничо-хімічна компанія (3,9 млрд). Цікаво, що надходження від приватизації цього року втричі перевищили заплановані — таке майже ніколи не трапляється.
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