Бюджет торік отримав рекордні 9,9 млрд грн від приватизації — Finance.ua

Бюджет торік отримав рекордні 9,9 млрд грн від приватизації Сьогодні 16:48

Бюджет торік отримав рекордні 9,9 млрд грн від приватизації

У 2024 році від приватизації об’єктів державної власності бюджет отримав 9,9 млрд грн надходжень.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 4 березня.

«У 2024 році Україна досягла рекордних за 10 років результатів з приватизації. Загальна сума прибутків за минулий рік склала 9,9 млрд грн. Нагадаю, всі аукціони відбувались відкрито в інтернеті з можливістю участі не лише українців, а і заявників фактично з усього світу», — повідомив прем’єр-міністр.

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Він підкреслив, що завдячувати такому результату потрібно в тому числі цифровізації усіх процесів, пов’язаних з приватизацією, оскільки сьогодні аукціони відбуваються виключно в режимі онлайн і спостерігати за їхнім ходом можуть усі бажаючі.

«Це повністю виключило елементи корупційних впливів, домовленостей. Сьогодні приватизація в Україні з надзвичайно закритої і глибоко корупційної сфери перетворена в одну з найвідкритіших, найефективніших, найпрозоріших програм, які координуються урядом України і Фондом державного майна», — зауважив Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

Держава протягом 2023−2024 років отримала понад 1,2 тис. різних націоналізованих активів. Серед переданих 2024 року — корпоративні права, нежитлові та житлові приміщення, земельні ділянки, автомобілі та повітряні судна, гроші та цінні папери тощо.

Приватизація державного майна принесла бюджету 2024 року майже 12 мільярдів гривень. Серед великих об’єктів, переданих у приватні руки — легендарний готель «Україна» у центрі столиці (2,5 млрд гривень), конфісковане у російського олігарха підприємство «Аерок» (1,89 млрд), Об’єднана гірничо-хімічна компанія (3,9 млрд). Цікаво, що надходження від приватизації цього року втричі перевищили заплановані — таке майже ніколи не трапляється.

Укрінформ За матеріалами:

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