Пісні Повалій та заводи олігархів рф: скільки активів націоналізували в Україні — Finance.ua

Пісні Повалій та заводи олігархів рф: скільки активів націоналізували в Україні Сьогодні 12:38

Пісні Повалій та заводи олігархів рф: скільки активів націоналізували в Україні

Держава протягом 2023−2024 років отримала понад 1,2 тис. різних націоналізованих активів.

Про це NV Бізнес повідомила в. о голови Фонду держмайна Іванна Смачило.

«Серед переданих 2024 року — корпоративні права, нежитлові та житлові приміщення, земельні ділянки, автомобілі та повітряні судна, гроші та цінні папери тощо», — повідомила вона.

Продаж націоналізованого майна відбувався через систему Прозорро. Продажі, а отримані кошти йдуть в дохід держави для наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Смачило зазначила, що минулого року під контролем ФДМУ до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії перераховано 815,7 млн грн завдяки роботі з понад 40 активами.

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Так, продаж двох об’єктів нерухомості (квартир) поповнив фонд на 6,9 млн грн.

«Із двох проданих об’єктів нерухомості дорожчою була колишня власність Михайла Шелкова», — повідомила Смачило. — «Це 4-кімнатна квартира площею 175,5 м кв. у Приморському районі Одеси. Новий власник сплатив за неї 4 млн грн».

Від реалізації корпоративних прав трьох підприємств до фонду надійшло 136 млн грн. Так 100% акцій компанії Пентопак, яка належала російському олігарху Івану Саввіді, придбали за 103,1 млн грн.

А сума коштів, отриманих із 36 рахунків осіб під санкціями перевищила 672,8 млн грн. З них понад 634 млн грн із рахунків В’ячеслава Богуслаєва.

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Також 19 грудня 2024 року відбувся аукціон з продажу ТОВ Аерок, який придбали за рекордні 1,89 млрд грн.

Як повідомила Смачило, ця сума не врахована у річних підсумках, адже кошти надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже у січні 2025 року.

«Один із найперспективніших активів, який Фонд отримав в управління 2024 року — 100% акцій ПАТ Вінницяпобутхім, що належало АТ Невская косметика, — повідомила Смачило. — Та були серед нових активів і досить специфічні, як-от майнові права на музику та слова пісень Таїсії Повалій. Доля останніх поки що вирішується».

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