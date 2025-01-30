У 2024 році приватизували підприємства із заборгованістю на 1,61 млрд грн — Finance.ua
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У 2024 році приватизували підприємства із заборгованістю на 1,61 млрд грн

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У 2024 році приватизували підприємства із заборгованістю на 1,61 млрд грн
У 2024 році приватизували підприємства із заборгованістю на 1,61 млрд грн
У 2024 році 55 об’єктів — підприємств державної форми власності — були приватизовані із кредиторською заборгованістю. Загальна сума їхніх боргів сягнула 1,61 млрд грн.
Про це повідомили у Фонді держмайна України.
Порівняно з 2023 роком, кількість таких приватизованих об’єктів зросла на 12%, а сума їх боргових зобов’язань — більш ніж удвічі.

Ключові факти

  • 874,9 млн грн, або понад половина загальної суми боргів, припадає на АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».
  • 738,6 млн грн боргів розподілено між 54 об’єктами, з яких 4 підприємства мали накопичені борги понад 50 млн грн.
  • 8 об’єктів мали заборгованість, яка перевищувала їхню вартість продажу. Наприклад, борг ДП «Шабалинівський спиртовий завод», єдиний майновий комплекс якого приватизували за 1,1 млн грн, становив 29,6 млн грн — у 26 разів більше за ціну продажу.
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Приватизація таких активів дозволяє державі зменшити фінансовий тягар, залучити інвестиції та забезпечити додаткові надходження до бюджету. Для інвесторів це — можливість розвивати перспективні підприємства, які раніше були на межі банкрутства. Нагадаємо, що детальну інформацію про кожен виставлений на приватизацію об’єкт державного майна, включно з його фінансовим станом, можна знайти на порталі «Приватизація в Україні».
За матеріалами:
Finance.ua
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