У 2024 році приватизували підприємства із заборгованістю на 1,61 млрд грн — Finance.ua

У 2024 році приватизували підприємства із заборгованістю на 1,61 млрд грн Сьогодні 09:38

У 2024 році приватизували підприємства із заборгованістю на 1,61 млрд грн

У 2024 році 55 об’єктів — підприємств державної форми власності — були приватизовані із кредиторською заборгованістю. Загальна сума їхніх боргів сягнула 1,61 млрд грн.

Про це повідомили у Фонді держмайна України.

Порівняно з 2023 роком, кількість таких приватизованих об’єктів зросла на 12%, а сума їх боргових зобов’язань — більш ніж удвічі.

Ключові факти

874,9 млн грн, або понад половина загальної суми боргів, припадає на АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

738,6 млн грн боргів розподілено між 54 об’єктами, з яких 4 підприємства мали накопичені борги понад 50 млн грн.

8 об’єктів мали заборгованість, яка перевищувала їхню вартість продажу. Наприклад, борг ДП «Шабалинівський спиртовий завод», єдиний майновий комплекс якого приватизували за 1,1 млн грн, становив 29,6 млн грн — у 26 разів більше за ціну продажу.

Приватизація таких активів дозволяє державі зменшити фінансовий тягар, залучити інвестиції та забезпечити додаткові надходження до бюджету. Для інвесторів це — можливість розвивати перспективні підприємства, які раніше були на межі банкрутства. Нагадаємо, що детальну інформацію про кожен виставлений на приватизацію об’єкт державного майна, включно з його фінансовим станом, можна знайти на порталі «Приватизація в Україні».

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