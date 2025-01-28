Купівля Києво-Могилянської академії: в МОН відреагували на інформацію щодо приватизації закладу — Finance.ua

Купівля Києво-Могилянської академії: в МОН відреагували на інформацію щодо приватизації закладу Сьогодні 19:12 — Фондовий ринок

Купівля Києво-Могилянської академії: в МОН відреагували на інформацію щодо приватизації закладу

Київська школа економіки (KSE) хоче купити Національний університет «Київо-Могилянська академія» (НаУКМА) і вже розпочала підготовку запиту до Міністерства освіти і науки України.

На цю інформацію відреагували в МОН. Заступник міністра освіти Михайло Вінницький зазначив , що міністерство не розглядає можливості приватизації навчального закладу, адже це не передбачено законом.

«Законодавство України не передбачає можливості приватизації державних університетів. Зміни до законодавства, які б уможливили такі дії, зараз не розглядаються», — додав він.

Заступник міністра наголосив, що Києво-Могилянська академія — це не просто університет. Це символ ідентичності українців, 400-літній осередок українського інтелектуального життя, який розташований в історичному архітектурному ансамблі на Подолі в столиці, наголосив Михайло Вінницький.

«Як один із провідних закладів вищої освіти України, Києво-Могилянська академія відіграє ключову роль у формуванні нових поколінь лідерів України. Випускники НаУКМА реалізуються в бізнесі, в державному і громадському секторах, в науковій діяльності в Україні і закордоном. Держава як засновник цього закладу виступає гарантом його автономії і сприяє різнобічному розвитку цього (і інших) державних університетів», — написав заступник міністра освіти.

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