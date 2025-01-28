Купівля Києво-Могилянської академії: в МОН відреагували на інформацію щодо приватизації закладу — Finance.ua
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Купівля Києво-Могилянської академії: в МОН відреагували на інформацію щодо приватизації закладу

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Купівля Києво-Могилянської академії: в МОН відреагували на інформацію щодо приватизації закладу
Купівля Києво-Могилянської академії: в МОН відреагували на інформацію щодо приватизації закладу
Київська школа економіки (KSE) хоче купити Національний університет «Київо-Могилянська академія» (НаУКМА) і вже розпочала підготовку запиту до Міністерства освіти і науки України.
На цю інформацію відреагували в МОН. Заступник міністра освіти Михайло Вінницький зазначив, що міністерство не розглядає можливості приватизації навчального закладу, адже це не передбачено законом.
«Законодавство України не передбачає можливості приватизації державних університетів. Зміни до законодавства, які б уможливили такі дії, зараз не розглядаються», — додав він.
Заступник міністра наголосив, що Києво-Могилянська академія — це не просто університет. Це символ ідентичності українців, 400-літній осередок українського інтелектуального життя, який розташований в історичному архітектурному ансамблі на Подолі в столиці, наголосив Михайло Вінницький.
«Як один із провідних закладів вищої освіти України, Києво-Могилянська академія відіграє ключову роль у формуванні нових поколінь лідерів України. Випускники НаУКМА реалізуються в бізнесі, в державному і громадському секторах, в науковій діяльності в Україні і закордоном. Держава як засновник цього закладу виступає гарантом його автономії і сприяє різнобічному розвитку цього (і інших) державних університетів», — написав заступник міністра освіти.
За матеріалами:
Фокус
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