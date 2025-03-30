Сколько заработал президент и его семья за прошлый год — Finance.ua

Сколько заработал президент и его семья за прошлый год Сегодня 19:09

Сколько заработал президент и его семья за прошлый год

Президент Украины обнародовал декларацию за прошлый год. Доходы Зеленского и членов его семьи составили более 15 млн. грн.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

«Согласно декларации за прошлый год, доходы Главы государства и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в том числе доход от погашения ОВГЗ — 8 млн 585 тыс. 532 грн», — говорится в сообщении.

Доходы семьи президента в 2024 году состояли из:

зарплаты Зеленского как главы государства;

банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду.

В общей сложности эта сумма дохода составила 6 млн 700 тыс. 661 грн.

В ОП отметили, что увеличение доходов семьи Зеленского по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря возобновлению поступления полной суммы арендных платежей.

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Остаток денежных средств семьи Главы государства к концу 2024 года значительно не изменился.

Других существенных изменений активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье Президента Украины в прошлом году не произошло.

23500 грн (+500 грн до января). Напомним, по данным исследования Work.ua, в феврале 2025 года средняя зарплата увеличилась до(+500 грн до января).

51,4 тысяч гривен, хотя годом ранее этот показатель был на уровне 44,4 тысяч гривен. Зарплата в центральных государственных органах Украины возросла. В феврале 2025 года средняя выплата составила, хотя годом ранее этот показатель был на уровне 44,4 тысяч гривен.

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