Сколько зарабатывают руководители маркетинга в Украине — Finance.ua

Сколько зарабатывают руководители маркетинга в Украине Сегодня 09:05 — Личные финансы

Сколько зарабатывают руководители маркетинга в Украине

Группа IT-компаний Netpeak Group опубликовала результаты зарплатного опроса руководителей маркетинговых отделов в Украине, который проводился в августе-сентябре 2023 года.

Об этом пишет Ain.ua.

Согласно результатам исследования, медиана зарплаты директоров маркетинга составляет $3200. При этом медиана ЗП Head of Marketing — $3000, а СМО — $4000.

Портрет участника

В опросе приняли участие 122 руководителя маркетинга из продуктовых, outsource и outstaff компаний. Кроме этого, удалось опросить 20 работодателей и HR-специалистов о заработных платах их руководителей отдела маркетинга.

Среди сфер деятельности наиболее распространенными стали Digital (14%), FinTech and Banking (12%), Education/E-Learning (8%) и E-Commerce (8%).

Читайте также Сколько можно зарабатывать в Чехии и где платят больше всего

75% респондентов сейчас проживают в Украине. 62% опрошенных — мужчины, а 38% - женщины.

59% опрошенных получают вознаграждение в долларах США, 31% - в гривнах, 9% - в евро и еще 1% - в других валютах.

Большинство опрошенных руководителей маркетинга в возрасте от 30 до 34 лет (43%).

Медианные зарплаты

Согласно ответам работодателей, медиана составляет $3250, что только на $50 или на 1,5% отличается от значения, вычисленного из ответов руководителей маркетинга.

Инфографика: Netpeak Group

В целом вилка зарплат по ответам руководителей маркетинга составляет от $1400 до $5000.

Было несколько специалистов с зарплатой от $7000 до $12 000, как и получающих $1100 — $1400 — они попали в 10% верхнего и нижнего значения выборки, и поэтому статистически такие зарплаты встречаются редко.

Читайте также Сколько зарабатывают в украинском геймдеве — данные за лето 2023

Кроме фиксированной заработной платы, 54% руководителей маркетингового отдела получают месячные, квартальные и/или годовые бонусы, опционы (12%) и дивиденды (5%).

Самые высокие вознаграждения у тех, у кого в фиксированную часть с бонусами добавляются опционы и дивиденды ($6000 по медиане).

Инфографика: Netpeak Group

Вознаграждение женщин на медиане составляет $3000, а мужчин — $3500. Разница 14% в пользу мужчин. Особенно заметно это в выборке 10% наиболее высокооплачиваемых менеджеров. Там эта разница достигает $1450 ($7450 и $6000 соответственно).

Читайте также Сколько зарабатывают affiliate-менеджеры: интересная статистика

В возрастной категории 30−34 года наблюдается наибольшее вознаграждение ($3500 по медиане). Сюда же можно добавить категорию 35−39 лет, незначительно отличающуюся в размере зарплаты ($3350 по медиане). Однако опрос показал, что руководители 40+ лет зарабатывают все же меньше, чем их младшие коллеги ($3250 по медиане).

Инфографика: Netpeak Group

Зависимости от опыта, сферы и т. п.

Руководители маркетинга, имеющие опыт 5+ лет на позиции руководителя, получают большее вознаграждение ($4000 по медиане), чем их менее опытные коллеги (до 3 лет: $2750, 3−5 лет: $3724).

Инфографика: Netpeak Group

Самый высокий уровень зарплат ($3700 по медиане) наблюдается в стартапах, компаниях, которые были созданы менее 3 лет назад.

Продуктовые компании платят своим руководителям маркетинга в среднем на 30% больше Outsource и Outstaff.

Читайте также Сколько зарабатывают тестировщики в 2023 году и где зарплаты QA самые высокие (инфографика)

Если же говорить о сфере деятельности компании, то здесь абсолютным лидером стал Blockchain ($10 000), обогнавший другие сферы в несколько раз, хотя таких компаний было только 2 в выборке. В топ-3 высокооплачиваемых сфер также вошли FinTech ($6000) и GameDev ($5000).

Инфографика: Netpeak Group

Руководители маркетинга, работающие в компаниях размером 200+ человек, чаще получают более высокую компенсацию ($5250 по медиане), чем те, кто работает в меньших компаниях (до 80 человек: $3000, 81−200 человек: $3500).

Также заметна тенденция роста вознаграждения в разрезе количества подчиненных. Так, у руководителей, имеющих более 30 подчиненных, зарплата составляет $7000 по медиане по сравнению с руководителями без подчиненных — $1780.

Рады анонсировать уникальное событие! Конференция ROMI о КРЯактивном маркетинге, digital, affiliate и трафике! Если тебе интересны инсайды диджитал-маркетинга, кейсы партнерского маркетинга и доклады лучших спикеров — тебе сюда https://tinyurl.com/53k9fyrk.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.