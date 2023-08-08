Сколько зарабатывают в украинском геймдеве — данные за лето 2023 Сегодня 16:01 — Личные финансы

Сколько зарабатывают в украинском геймдеве — данные за лето 2023

GameDev DOU опубликовал аналитику по зарплатам в украинском геймдеве и портрет геймдев-специалиста и проанализировал, что изменилось за последние полгода.

Портрет участников опроса

92% украинских ІТ-специалистов, работающих в GameDev, сейчас живут в Украине. Еще 8% сейчас за границей, но планируют вернуться.

Почти половина — 44% - живут в Киеве. В других городах GameDev-специалистов заметно меньше: во Львове 14%, в Днепре — 7%, в Харькове — 5%, в Одессе — 4%.

Инфографика: gamedev.dou.ua

30% айтишников в GameDev составляют разработчики. На втором месте — тестировщики (22%), на третьем — дизайнеры и художники (16%). Геймдизайнеры составляют 7% профессионалов. Еще 6% - это менеджмент проектов, а 5% - специалисты по HR, рекрутингу и обучению.

Довольны ли работой

Большинство специалистов в геймдеве удовлетворены своей работой: 39% считают свою работу интересной, а еще 21% очень интересной. Только 11% назвали свою работу неинтересной. Больше всего любит свою работу менеджмент проектов (33% назвали свою работу очень интересной) и геймдизайнеры (27%).

Инфографика: gamedev.dou.ua

Сменить работу в ближайший год планируют 21% специалистов, работающих в геймдеве (в общей сложности в ІТ таких 18%). Чаще всего это те специалисты, которые меньше удовлетворены своей зарплатой или работой: 26% тестировщиков и по 27% дизайнеров/художников, аналитиков, специалистов по маретингу и PR. 50% геймдев-специалистов точно не планируют менять работу в ближайший год. Чаще всего это РМ (57%) и разработчики (53%).

Медианные зарплаты

Медианная зарплата геймдев-специалистов после стабильного показателя в 2022 году за последние полгода уменьшилась на $50 до $1950.

Инфографика: gamedev.dou.ua

У разработчиков самые высокие зарплаты в геймдеве, хотя они несколько ниже, чем в других сферах ІТ — наибольшая разница в зарплатах опытных специалистов уровня Middle ($2300 в геймдеве против $2600 в целом в ІТ) и Senior ($4725 против $4900). Зарплаты начинающих уровня Junior в геймдеве такие же, как в ІТ — $1000.

Специалисты по менеджменту проектов на втором месте по уровню зарплат, и, как и у разработчиков, в геймдеве их зарплаты несколько ниже, чем в других областях ІТ. Медианная зарплата РМ уровня Junior в геймдеве составляет $1000 против $1100 в целом по ІТ, Middle — $2000 против $2400, Senior — $3800 против $4100.

Зарплаты аналитиков в геймдеве не отличаются от среднего уровня в ІТ ($2000).

Медианные зарплаты специалистов по маркетингу и PR, а также по HR, рекрутингу и обучению, наоборот, в геймде несколько выше, чем в других сферах ІТ. Медианная зарплата HR-специалиста уровня Junior в геймдеве составляет $800 против $700 в целом по ІТ, Middle — $1500 против $1165, Senior — $2250 против $1900. У специалистов по маркетингу и PR в геймдеве медиана составляет $1620 против $1500 в ІТ в целом.

Медианная зарплата дизайнеров/художников в геймдеве за полгода снизилась на $100 до $1500. Похожие тенденции наблюдаются также в других сферах ІТ.

Тестировщики в геймдеве являются одной из наименее оплачиваемых специализаций (медианная зарплата $1300), в первую очередь из-за высокой доли новичков и специалистов по Manual QA.

Инфографика: gamedev.dou.ua

Медианные зарплаты разработчиков

Как и в целом в ІТ, медианные зарплаты опытных разработчиков в геймде несколько упали по сравнению с декабрем 2022 года. Медианная зарплата разработчика в геймдеве сейчас составляет $3000, что ниже, чем в ІТ в целом ($3436).

Инфографика: gamedev.dou.ua

Медианные зарплаты специалистов по самому популярному в геймдеве языку программирования C#/.NET несколько ниже, чем у специалистов по другим языкам. Медианная зарплата джуна $825 против $1000 в целом в геймдеве, мидла — $2000 против $2300, синьора — $4600 против $4725.

Самая высокая медианная зарплата у разработчиков, работающих с TypeScript ($5000) — как за счет более высоких зарплат на всех уровнях, так и за счет высокой доли специалистов уровня Senior.

Самые распространенные специализации разработчиков в геймдеве — Back-end (22% всех разработчиков) и Mobile (19%).

Инфографика: gamedev.dou.ua

Самые высокие медианные зарплаты у разработчиков, специализирующихся на Back-end ($4000) и Front-end ($3300). У специалистов по Full Stack и Mobile медианы ниже — $3000 и $2736, за счет более низких зарплат у опытных специалистов уровня Middle и Senior.

Медианные зарплаты QA-специалистов

Медианные зарплаты Manual QA в геймдеве остаются ниже, чем в других сферах ІТ: $1200 против $1500. Более низкие зарплаты имеют как начинающие уровня Junior ($700 против $750 в целом по ІТ), так и более опытные специалисты уровня Middle ($1300 против $1600) и Senior ($2500 против $3000).

Инфографика: gamedev.dou.ua

Медианные зарплаты Designers

Медианные зарплаты наиболее распространенных специализаций дизайнеров и художников имеют тенденцию к снижению: у 3D Artists -$250 за полгода до $1500, у 2D Artists -$150 до $1050.

В первую очередь снижение затронуло зарплаты опытных специалистов: у дизайнеров уровня Middle -$200 до $1500, у Senior -$50 до $2800.

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Dou По материалам:

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