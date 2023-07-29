Сколько зарабатывают affiliate-менеджеры: интересная статистика — Finance.ua

Сколько зарабатывают affiliate-менеджеры: интересная статистика Сегодня 17:21 — Личные финансы

Сколько зарабатывают affiliate-менеджеры: интересная статистика

Отметим, аffiliate-менеджер — это, по сути, менеджер, который работает напрямую с партнерами (вебмастерами, байерами, медиа-компаниями), анализирует качество трафика и помогает масштабировать результат.

Компания Zeeks провела анонимный зарплатный опрос среди affiliate-менеджеров. Медиана всех респондентов по возрасту составила 30 лет, а 66% опрошенных сейчас находятся в Украине. Портал robota.ua делится ключевыми результатами исследования.

Как отмечают в компании, исследуя портрет SEO-специалистов, оказалось, что среди них в 2 раза больше женщин, а вот среди affiliate-менеджеров ситуация противоположная — больше специалистов-мужчин (68,1%). Медиана всех респондентов по возрасту составила 30 лет, а 66% опрошенных сейчас находятся в Украине.

52% опрошенных работают в продуктовых компаниях, а самая распространенная ниша проектов — iGaming (74,1%).

Для должности affiliate-менеджер важен высокий уровень английского языка, поскольку они представляют интересы компаний на международных конференциях и ведут переговоры с партнерами по условиям сотрудничества. Исследование показало, что респонденты с уровнем английского языка С1-С2 зарабатывают на 12−50% больше.

Зарплаты Middle affiliate-менеджеров

Минимальная зарплата среди опрошенных мидлов — 600 $. Респондент указал, что работает 2−3 года в affiliate-компании в нише iGaming, имеет уровень английского В2 и бонусную систему в размере 17% от ставки.

Максимальная зарплата — 6000 $. Анкета от работника CPA-сети в нише iGaming с опытом работы более 3 лет, уровнем английского С1 и размером бонусов 60% от ставки.

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Кроме минимальной и максимальной заработной платы, эксперты определили средние показатели и моду — значение, наиболее часто встречающееся среди полученных анкет по разному стажу работы.

Если сравнивать уровень вознаграждения относительно типа компании, то специалисты грейда мидл больше всего зарабатывают в СPA network — в среднем 3110 $, что на 50% больше, чем в affiliate-компаниях.

Размер бонусных вознаграждений в affiliate-компаниях больше, чем у продуктовых, и в среднем для всех специалистов составляет 67%, где средняя доля бонусной выплаты не превышает 51%. CPA network-компании выплачивается от 5 до 60%.

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