Djinni назвал вакансии с наибольшими требованиями к английскому — Finance.ua
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Djinni назвал вакансии с наибольшими требованиями к английскому

Личные финансы
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Djinni назвал вакансии с наибольшими требованиями к английскому
Djinni назвал вакансии с наибольшими требованиями к английскому
Уровень английского хотя бы Upper intermediate требуется в 60% IT-вакансий.
Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.
Для 16% достаточно Pre-intermediate. При этом процент таких вакансий постепенно увеличивается уже год. Для сравнения: в апреле 2022 года это было всего 10%.

Категории, где чаще всего требуют хорошее владение английским

  • Scrum Master — 93% вакансий, опубликованных за последние 30 дней с требованием upper-intermediate или fluent;
  • Salesforce — 83%;
  • Technical Writing — 80%;
  • Lead — 78%;
  • Sales — 78%;
  • Ruby — 78%.
Djinni назвал вакансии с наибольшими требованиями к английскому

Категории, где меньше всего вакансий с высокими требованиями к английскому

  • PHP — 44%;
  • QA — 43%;
  • iOS — 42%;
  • Sysadmin — 25%;
  • Artist — 23%.
Напомним, ранее DOU провел исследование, сколько Trainee/Junior-специалистов ІТ-компаниям требовалось в 2022 году. Всего за прошлый год они наняли 3989 начинающих в Украине и 185 за рубежом.

Справка Finance.ua:

  • в течение 2022 года чаще увольняли специалистов небольшие компании: 28% тех, кто лишился работы и ищет новую, работали в компаниях до 50 человек против 23% среди тех, кто сегодня в них работает;
  • после всплеска в начале великой войны заработки ІТ-экспорта сокращаются. За первый квартал 2023 года IT-сектор в экспорте заработал $1,68 млрд. Это меньше, чем за тот же период в прошлом году, когда доход составил $2 млрд;
  • в апреле общее количество вакансий на jobs.dou.ua уменьшилось. Однако, если сравнивать с прошлым годом, стало больше нетехнических вакансий, особенно для начинающих. Между тем конкуренция среди кандидатов растет уже год и она рекордная.
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По материалам:
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