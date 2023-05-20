Djinni назвал вакансии с наибольшими требованиями к английскому — Finance.ua

Djinni назвал вакансии с наибольшими требованиями к английскому
Уровень английского хотя бы Upper intermediate требуется в 60% IT-вакансий.
Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.
Для 16% достаточно Pre-intermediate. При этом процент таких вакансий постепенно увеличивается уже год. Для сравнения: в апреле 2022 года это было всего 10%.
Категории, где чаще всего требуют хорошее владение английским
- Scrum Master — 93% вакансий, опубликованных за последние 30 дней с требованием upper-intermediate или fluent;
- Salesforce — 83%;
- Technical Writing — 80%;
- Lead — 78%;
- Sales — 78%;
- Ruby — 78%.
Категории, где меньше всего вакансий с высокими требованиями к английскому
- PHP — 44%;
- QA — 43%;
- iOS — 42%;
- Sysadmin — 25%;
- Artist — 23%.
Напомним, ранее DOU провел исследование, сколько Trainee/Junior-специалистов ІТ-компаниям требовалось в 2022 году. Всего за прошлый год они наняли 3989 начинающих в Украине и 185 за рубежом.
Справка Finance.ua:
- в течение 2022 года чаще увольняли специалистов небольшие компании: 28% тех, кто лишился работы и ищет новую, работали в компаниях до 50 человек против 23% среди тех, кто сегодня в них работает;
- после всплеска в начале великой войны заработки ІТ-экспорта сокращаются. За первый квартал 2023 года IT-сектор в экспорте заработал $1,68 млрд. Это меньше, чем за тот же период в прошлом году, когда доход составил $2 млрд;
- в апреле общее количество вакансий на jobs.dou.ua уменьшилось. Однако, если сравнивать с прошлым годом, стало больше нетехнических вакансий, особенно для начинающих. Между тем конкуренция среди кандидатов растет уже год и она рекордная.
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