Дохід від ІТ-експорту падає, проте все ще більший за період до великого вторгнення (інфографіка) — Finance.ua

Дохід від ІТ-експорту падає, проте все ще більший за період до великого вторгнення (інфографіка) Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Після сплеску на початку великої війни заробітки ІТ-експорту скорочуються.

За перший квартал 2023 року IT-сектор в експорті заробив 1,68 млрд $. Це менше, аніж за той самий період торік, коли дохід склав 2 млрд $. Проте все ще більше у порівнянні до відповідного періоду 2021 року, коли дохід склав 1,44 млрд $.

Про це повідомляє Опендатабот , посилаючись на дані НБУ.

Для порівняння, середній дохід за місяць у першому кварталі складав 481 млн $ у 2021 році, 666 млн $ — у 2022 та 558 млн $ у 2023 роках. За останні два роки піку заробітки ІТ сягли напередодні великої війни, у лютому 2022 року. Тоді зиск від ІТ-експорту склав 839 млн $.

Цьогоріч частка ІТ від загального експорту послуг дещо скоротилася у порівнянні до відповідного періоду торік — з 44% до 43%. Проте це все ще більше за показники 2021 року — 37%.

Загалом експорт послуг приніс за перший квартал 2023 року 3,94 млрд $.

Частка експорту ІТ-послуг у загальному експорті товарів та послуг зросла з 8,5% у 2021 до 12,3% у 1 кварталі 2023. У 2022 році вона становила 12,9%.

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