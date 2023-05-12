Дохід від ІТ-експорту падає, проте все ще більший за період до великого вторгнення (інфографіка) — Finance.ua
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Дохід від ІТ-експорту падає, проте все ще більший за період до великого вторгнення (інфографіка)

Казна та Політика
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Після сплеску на початку великої війни заробітки ІТ-експорту скорочуються.
За перший квартал 2023 року IT-сектор в експорті заробив 1,68 млрд $. Це менше, аніж за той самий період торік, коли дохід склав 2 млрд $. Проте все ще більше у порівнянні до відповідного періоду 2021 року, коли дохід склав 1,44 млрд $.
Дохід від ІТ-експорту падає, проте все ще більший за період до великого вторгнення (інфографіка)
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані НБУ.
Для порівняння, середній дохід за місяць у першому кварталі складав 481 млн $ у 2021 році, 666 млн $ — у 2022 та 558 млн $ у 2023 роках. За останні два роки піку заробітки ІТ сягли напередодні великої війни, у лютому 2022 року. Тоді зиск від ІТ-експорту склав 839 млн $.
Дохід від ІТ-експорту падає, проте все ще більший за період до великого вторгнення (інфографіка)
Цьогоріч частка ІТ від загального експорту послуг дещо скоротилася у порівнянні до відповідного періоду торік — з 44% до 43%. Проте це все ще більше за показники 2021 року — 37%.
Загалом експорт послуг приніс за перший квартал 2023 року 3,94 млрд $.
Дохід від ІТ-експорту падає, проте все ще більший за період до великого вторгнення (інфографіка)
Частка експорту ІТ-послуг у загальному експорті товарів та послуг зросла з 8,5% у 2021 до 12,3% у 1 кварталі 2023. У 2022 році вона становила 12,9%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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