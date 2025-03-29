Сколько задолжали жители столицы за тепло и горячую воду — Finance.ua

Сколько задолжали жители столицы за тепло и горячую воду Сегодня 09:21

Сколько задолжали жители столицы за тепло и горячую воду

Задолженность киевлян за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения с начала отопительного сезона выросла на 6,5% и составила 8 млрд грн.

Об этом сообщил директор СП Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин.

Общий долг жителей столицы составляет 5 млрд грн за отопление и почти 3 млрд грн за горячее водоснабжение.

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По словам Лопатина, большинство потребителей добросовестно платят по счетам, однако общий уровень задолженности продолжает расти.

Судебные иски и штрафы

Чтобы избежать судебных процессов, Киевтеплоэнерго предлагает потребителям возможность реструктуризации долгов на выгодных условиях. В то же время в случае отказа от такого варианта предприятие вынуждено принимать более жесткие меры.

Киевтеплоэнерго уже подало 1,5 тыс. исков в суд о взыскании задолженности, и это количество постоянно растет.

После отмены моратория на штрафные санкции на долги каждый день начисляется пеня в размере 0,01%. Кроме того, суд может дополнительно назначить инфляционные начисления и 3% годовых.

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При уклонении от оплаты должникам грозят аресты средств на счетах, а также ограничения на пользование недвижимостью и транспортом.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, значительная часть должников — это лица, которые имеют возможность платить, но игнорируют коммунальные обязательства.

Он подчеркнул, что долги за тепло — это не только финансовая проблема, но и угроза стабильному прохождению следующего отопительного сезона.

Напомним, с понедельника, 24 марта, в Киеве официально завершили отопительный сезон. Такое решение столичные власти приняли в связи с прогнозируемым потеплением.

По словам мэра Кличко, с понедельника начали отключать от теплоснабжения жилые дома. Здания же учреждений социальной сферы — медучреждения, детсады, школы и другие будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей.

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