Самый холодный месяц зимы: в Киевтеплоэнерго рассказали о стоимости отопления в феврале — Finance.ua

Самый холодный месяц зимы: в Киевтеплоэнерго рассказали о стоимости отопления в феврале Сегодня 15:29 — Личные финансы

Самый холодный месяц зимы: в Киевтеплоэнерго рассказали о стоимости отопления в феврале

В самый холодный месяц зимы средняя стоимость отопления в Киеве составила 27,6 грн. за 1 кв. м.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на «Киевтеплоэнерго».

«Из-за существенного похолодания в феврале, продолжавшегося несколько недель, среднесуточная температура составила -3.7°С. Снижение температуры воздуха повлияло на объемы потребления тепла домами. В многоэтажках, где проведены энергоэффективные мероприятия, для обогрева жилья понадобилось примерно на четверть меньше тепловой энергии», — сообщили в пресс-службе.

Цифры в платежках

Средневзвешенная стоимость отопления одного квадратного метра в Киеве в феврале составила 27,6 грн.

К примеру, платежка для типовой двухкомнатной квартиры площадью около 50 кв. м по бульв. Тараса Шевченко, 36-Б составила 1330 грн.

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«Жители домов, где проведены энергоэффективные мероприятия, смогли значительно сэкономить в самый холодный месяц зимы. Экономия в таких домах составила от 15 до 25%», — рассказали в «Киевтеплоэнерго».

Дома-рекордсмены по экономии

Одним из домов-рекордсменов по экономии в феврале стала многоэтажка по ул. Радужной, 37 в Днепровском районе. Двухкомнатная квартира площадью 50,9 кв. м заплатила за тепло 1 045 грн. Средняя стоимость отопления в доме составила 20,52 грн./кв. м. В рамках городской программы по энергоэффективности здесь провели реконструкцию индивидуального теплового пункта, установили приборы учета, модернизировали инженерные и электрические сети, заменили окна и двери.

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Также значительно сэкономили жильцы дома по просп. Оболонскому, 5-А. Средняя стоимость отопления в доме составила 21 грн. за 1 кв. м. Здесь реконструировали индивидуальный тепловой пункт и модернизировали инженерные сети.

В тройку лидеров по экономии входит дом по просп. Владимира Ивасюка, 15-Б со стоимостью отопления на уровне 22 грн за 1 кв. м. Здесь реконструировали индивидуальный тепловой пункт, модернизировали инженерные сети и заменили окна и двери.

Справка Finance.ua:

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