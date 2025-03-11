Когда в Киеве завершится отопительный сезон — ответ КГГА Сегодня 10:07 — Личные финансы

Когда в Киеве завершится отопительный сезон — ответ КГГА

В Киеве процесс отключения домов от отопления начнется после стабилизации погоды.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

«Отключение отопления в жилом секторе зависит от температурных показателей, поскольку важно сохранить комфортные условия проживания и безопасное функционирование систем теплоснабжения в домах. В конце этой и в начале следующей недели будет наблюдаться похолодание и возможный температурный минус, поэтому решение о завершении отопительного сезона необходимо принимать с учетом этих факторов.

По его словам, в Киев — одна из крупнейших систем теплоснабжения в Европе: почти 3 тысячи километров тепловых сетей, сотни источников теплоснабжения. Масштаб теплоэнергетического комплекса делает его достаточно инертным с точки зрения включения или отключения тепла.

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«Эти процессы, как правило, занимают ориентировочно до недели. Теплоснабжающие предприятия города постоянно мониторят температуру наружного воздуха и перспективный прогноз. Как только погода стабилизируется, это даст нам возможность отключить отопление», — пояснил он.

Кроме того, по словам Пантелеева, отсутствие отопления повлечет за собой увеличение потребления электроэнергии и ее возможного дефицита из-за объемов повреждений украинской энергосистемы.

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Он напомнил, что город всегда ориентируется на температурные показатели во время начала и завершения отопительного сезона, стараясь максимально рационально использовать энергоресурсы и позаботиться о том, чтобы киевляне не платили лишнего за тепло. К примеру, прошлый отопительный сезон завершили 28 марта.

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