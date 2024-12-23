Кабмин установил фиксированные цены на электроэнергию для домов без отопления — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин установил фиксированные цены на электроэнергию для домов без отопления

Энергетика
131
Кабмин установил фиксированные цены на электроэнергию для домов без отопления
Кабмин установил фиксированные цены на электроэнергию для домов без отопления
Участников рынка энергетики обязали устанавливать льготные фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей многоквартирных домов без теплоснабжения или газификации.
Об этом сообщил представитель Кабмина при Верховной Раде Тарас Мельничук.
Как отмечают в сообщении, льготные цены установят для бытовых потребителей многоквартирных домов, не имеющих централизованного или автономного отопления или поставки газа.
Читайте также
«Предусмотрена установка при определенных условиях льготных фиксированных цен на электрическую энергию для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения или системы автономного теплоснабжения, использующие любые виды энергоносителей, кроме электрической энергии», — сообщил Мельничук.
Есть непредвиденные расходы? Деньги всегда под рукой благодаря удобному каталогу, на котором можно выбрать кредит для себя:

Сравнить и взять кредит 👛

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.