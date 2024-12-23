Кабмин установил фиксированные цены на электроэнергию для домов без отопления — Finance.ua

Кабмин установил фиксированные цены на электроэнергию для домов без отопления Сегодня 11:32 — Энергетика

Кабмин установил фиксированные цены на электроэнергию для домов без отопления

Участников рынка энергетики обязали устанавливать льготные фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей многоквартирных домов без теплоснабжения или газификации.

Об этом сообщил представитель Кабмина при Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как отмечают в сообщении, льготные цены установят для бытовых потребителей многоквартирных домов, не имеющих централизованного или автономного отопления или поставки газа.

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«Предусмотрена установка при определенных условиях льготных фиксированных цен на электрическую энергию для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения или системы автономного теплоснабжения, использующие любые виды энергоносителей, кроме электрической энергии», — сообщил Мельничук.

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Економічна Правда По материалам:

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