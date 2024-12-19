Для Укрэнерго тариф на передачу электроэнергии подняли на 30% — Finance.ua
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Для Укрэнерго тариф на передачу электроэнергии подняли на 30%

Энергетика
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Для Укрэнерго тариф на передачу электроэнергии подняли на 30%
Для Укрэнерго тариф на передачу электроэнергии подняли на 30%
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) повысила тариф НЭК «Укрэнерго» на услуги по передаче электроэнергии с 1 января 2025 года на 29,8% - до 686,23 грн/МВт-час.
Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 19 декабря.
Расходы на покрытие ПСО по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников в структуре тарифа на передачу в 2025 году предусмотрены на уровне 32,087 млрд грн (с учетом увеличения доли производства электричества из альтернативных источников для частных домохозяйств).
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Кроме того, НКРЭКУ снизила тариф на диспетчерское управление на 5,4% - до 98,97 грн/МВт-час.
Напомним, с 1 января 2024 года тариф на передачу составляет 528,57 грн/МВт-час, тариф на диспетчеризацию — 104,57 грн/МВт-час.
По материалам:
Укрінформ
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