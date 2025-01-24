Киевляне должны за отопление почти 200 млн грн: как реструктуризировать долг — Finance.ua
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Киевляне должны за отопление почти 200 млн грн: как реструктуризировать долг

Личные финансы
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Киевляне должны за отопление почти 200 млн грн: как реструктуризировать долг
Киевляне должны за отопление почти 200 млн грн: как реструктуризировать долг
Киевтеплоэнерго применяет пеню к должникам, которые длительно не оплачивают счета. В декабре прошлого года более 90 тысяч владельцев квартир в Киеве начислили пеню за несвоевременные расчеты за отопление.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По итогам ноября 22% клиентов после применения штрафных санкций полностью или частично погасили свою задолженность. Еще часть клиентов обратилась за реструктуризацией долга.
Если клиент не платит пеню и игнорирует предупреждения, Киевтеплоэнерго обращается в суд. По искам коммунального предприятия в исполнительной службе находится более 3,5 тыс. дел. Сумма принудительного взыскания составляет около 200 млн грн.
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При взыскании задолженности исполнительными службами сумма взыскания автоматически увеличивается на 10% - сумму исполнительного сбора. Если должник не исполняет решение суда, исполнительная служба может блокировать банковские счета или арестовать имущество.
Клиенты также могут обратиться за реструктуризацией долга во избежание начисления пени и дальнейшего обращения Киевтеплоэнерго в суд. Это можно сделать в центре коммунального сервиса дистанционно или непосредственно в сервисном центре. Договор реструктуризации позволит оплачивать задолженность по частям, не обременяя семейный бюджет.

Справка Finance.ua:

  • Киевтеплоэнерго начало применять пеню с июля 2024;
  • постановлением КМУ № 1405 от 29.12.2023 года отменен мораторий на применение штрафных санкций к систематическим должникам;
  • в соответствии с ч.1 ст. 26 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», в случае несвоевременной оплаты таким клиентам начисляется пеня в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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