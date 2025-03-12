Когда можно не платить за отопление — ответ адвоката Сегодня 20:00 — Личные финансы

Когда можно не платить за отопление — ответ адвоката

Долг за отопление — печальная реальность многих граждан нашей страны, особенно малообеспеченных категорий и пенсионеров. Дело в том, что даже при льготных тарифах и экономном потреблении некоторые украинцы все равно накапливают долги.

Бывший депутат Киевоблсовета, адвокат Роман Симутин в комментарии рассказал, обязательна ли оплата за отопление подъезда и как можно изменить ситуацию со счетами.

По словам эксперта, не платить за отопление в подъезде нельзя. Во многих многоквартирных домах есть общие счетчики тепла. Ежемесячно стоимость потребленных гигакалорий тепла «раскидывают» на квадратуру, и то, сколько владельцы квартир будут платить за потребленное тепло, будет зависеть от того, какова отапливаемая площадь их жилья.

Кроме того, на всех владельцев квартир делится сумма, которую необходимо уплатить за объем тепловой энергии, израсходованный на отопление мест общего пользования. Даже если в квартире есть автономное отопление, оплата за отопление подъезда требуется, поскольку многоквартирный дом является общей собственностью всех хозяев жилья. 22 ноября 2018 г. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины утвердило приказ № 315, в котором расписана указанная выше «Методика распределения между потребителями объемов потребленных в зданиях коммунальных услуг».

Должны ли владельцы автономного отопления платить за центральное отопление

Симутин говорит, что если автономное отопление установлено в соответствии с требованиями законодательства, есть все соответствующие согласования, владельцу жилья будут начисляться только плата за отопление мест общего пользования. Если автономное отопление установлено самовольно, тогда человеку придется заплатить за централизованное отопление и собственного жилья, и мест общего пользования:

Если человек откажется платить, компания-теплопоставщик может подать иск в суд, и я знаю не одно дело, которое проиграли потребители-нарушители.

Стоит отметить, что автономное отопление на данный момент можно сделать только на целый дом. Для этого нужно получить разрешение от местных властей. В случае перехода на автономное отопление дом отрезают от централизованного теплоснабжения, расторгается договор с компанией-поставщиком тепла, и тогда плата за отопление в случае индивидуального отопления не потребуется.

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УНІАН По материалам:

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