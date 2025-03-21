Отопительный сезон подходит к концу: в каких областях отключили и ограничили подачу тепла — Finance.ua

Отопительный сезон подходит к концу: в каких областях отключили и ограничили подачу тепла
Погода за окном становится все теплее, и регионы постепенно готовятся к завершению отопительного сезона. По состоянию на сегодняшний день подача тепла в дома и социальные учреждения идет в штатном режиме, однако города и села готовятся к завершению отопительного сезона. В Херсонской области официально отключили теплоснабжение, во Львовской и Черновицкой ограничили подачу тепла днем, а в Хмельницкой снизили уровень подачи.
Министерство развития громад и территорий Украины, ссылаясь на данные Штаба сплоченных громад, рассказало о ситуации с отоплением в регионах.
Винницкая область
Все учебные заведения, здравоохранение и социальная сфера области подключены и обеспечены теплом. Тепло также поставляется в 1 287 жилых домов, из которых 432 оснащены индивидуальными тепловыми пунктами.
Волынская область
Жилые дома, школы, больницы, детские сады и другие потребители полностью обеспечены теплом. Кроме того, полностью предоставляются услуги электро- и водоснабжения. На случай отключений электроэнергии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, в учебных заведениях и здравоохранения есть генераторы.
Днепропетровская область
Сейчас в области работают 1015 из 1039 котельных. Из-за российских обстрелов приостановлено теплоснабжение 104 жилых домов в Зеленодольске. В Кривом Роге продолжаются работы по восстановлению стабильного отопления. В настоящее время на 21 участке работает 31 ремонтная бригада.
Донецкая область
В области работает 132 котельные. В связи с ситуацией в сфере безопасности отопительный сезон не начали в Покровской громаде. На случай длительных отключений света, генераторами разной мощности оснащены 233 объекта теплового и водопроводно-канализационного хозяйства.
Житомирская область
В области работают все 926 котельных. Источниками питания обеспечены объекты теплоэнергетики, учреждения здравоохранения, учреждения социальной сферы и учебные заведения. Продолжаются работы по установке и запуску когенерационных установок.
Закарпатская область
В работе находится 1306 котельных, которые полностью обеспечивают теплом потребителей. Генераторами обеспечены учебные заведения и здравоохранение, объекты критической инфраструктуры.
Запорожская область
Сейчас в области работают 184 котельные из 201. Из-за вражеских атак без отопления находятся 3 дошкольных учреждения и 3 учебных заведения Кушугумской громады. Органы местного самоуправления, предприятия и учреждения области имеют около 2 000 генераторов.
Ивано-Франковская область
В области работают 815 котельных, полностью обеспечивающих потребителей теплом. Котельные предприятий теплоэнергетики обеспечены резервными источниками питания более чем на 98%. Генераторами обеспечены основные насосные станции области.
Киевская область
Теплом обеспечены все детские сады, школы, больницы и жилые дома. В работе находится 1377 котельных. Создан запас древесного топлива, пеллет и угля. На предприятиях жизнеобеспечения и объектах социального назначения имеются 5984 генератора.
Кировоградская область
В работе находятся все 397 котельных. Полностью отапливаются жилые дома, больницы, дошкольные учреждения, учебные заведения и социальной защиты населения.
Луганская область
В местах временного проживания внутренне перемещенных лиц из Луганской области обеспечена подача тепла. В частности, поставляются генераторы и другое оборудование, необходимое для стабильного прохождения отопительного сезона.
Львовская область
Во Львове с 20 марта временно прекратили теплоснабжение днем. Причина — повышение температуры воздуха. На данный момент тепло подают только в ночные часы. В области все потребители обеспечены теплом.
Николаевская область
Работает 1091 котельная, которая подает тепло для всех потребителей. В области действует парк генераторов, насчитывающий 3 178 единиц оборудования. Им обеспечены объекты критической инфраструктуры, школы, больницы, детские сады, социальные учреждения.
Одесская область
В работе находится 1315 котельных, которые обеспечивают теплом всех потребителей. Коммунальные предприятия и объекты критической инфраструктуры обеспечены генераторами.
Полтавская область
Теплом обеспечены все потребители. На объектах критической инфраструктуры тепло-, водоснабжения и водоотвода области установлено 340 генераторов. Продолжается переподключение котельных на отдельные линии.
Ровенская область
Отоплением обеспечены все жилые дома и объекты инфраструктуры. В связи с повышенной температурой воздуха в Киеве все котельные переведены в минимальный режим работы. Теплоноситель подается только в темное время суток. Полного прекращения подачи тепла пока не предвидится.
Сумская область
В работе находятся все котельные области. Они полностью снабжают потребителей теплом. Предприятия водопроводно-канализационного и теплового хозяйства обеспечены 289 генераторами.
Тернопольская область
Все потребители обеспечены теплом. Автономными источниками питания обеспечено более 1800 объектов критической инфраструктуры, учебных заведений, бюджетных учреждений и организаций.
Харьковская область
Отопительный сезон длится в 48 громадах области. В восьми других его не начинали из-за ситуации с безопасностью. Тепло поставляется в школы, детские сады, больницы и жилые дома. Предприятия теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода обеспечены 1284 генераторами разной мощности.
Херсонская область
В Херсонской области 12 марта завершен отопительный сезон для объектов социально-культурной сферы, а также других потребителей централизованного отопления. Для жильцов домов и квартир, оборудованных системами индивидуального отопления, отопительный период завершится 30 апреля текущего года.
Хмельницкая область
В населенных пунктах, где есть централизованное отопление, продолжатся отопительный сезон. На объектах теплоэнергетики установлено 32 когенерационных установки. Из-за улучшения погодных условий в Хмельницком снижен уровень поставки тепла. При этом решения об окончании отопительного сезона еще не было.
Черкасская область
В области работает 127 котельных, которые подают тепло для более 142 тыс. потребителей. Теплоснабжение также осуществляется для больниц, школ и детских садов, имеющих собственные котельные.
Черновицкая область
В области работает 662 котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилых домов и заведений социальной сферы. Учитывая повышение температуры воздуха, «Черновцытеплокоммунэнерго» ограничит подачу тепла днем, в ночные часы теплоснабжение будут возобновлять.
Черниговская область
Теплом потребителей обеспечивают 694 котельные. В случае отключений электроэнергии объекты жизнеобеспечения, социальной сферы и связи обеспечены более 2,5 тыс. генераторов.
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